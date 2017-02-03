Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.9111 EUR   2.0561 RUR   0.0322 GBR   2.3929 TRY   0.511

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.54 Brent   56.56

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 6 Фев 11° 7 Фев

Внешняя политика 03.02.2017 20:08

Президент Алиев утвердил упрощение визового режима между Азербайджаном и Швейцарией

Президент Ильхам Алиев утвердил соглашение об упрощении визового режима между Азербайджаном и Швейцарией, сообщает сайт главы государства.

"Соглашение об упрощении оформления виз между правительствами Азербайджана и Швейцарии" было подписано 10 октября 2016 года в Берне.

Данное соглашение предусматривает безвизовый режим для лиц, обладающих дипломатическими и служебными паспортами, а также упрощено получение визы для лиц других категорий.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ШВЕЙЦАРИЯ, ВИЗЫ, УПРОЩЕНИЕ


Похожие новости


Президенты Азербайджана и Швейцарии встретились в Давосе Азербайджан и Швейцария подписали соглашение об упрощении визового режима Евреи Швейцарии могут послужить развитию связей Баку с Берном и Тель-Авивом – глава МИД Азербайджана Президент Алиев отмечает вклад еврейской общины в развитие Азербайджана Президент Азербайджана принял главу Федерации еврейских общин Швейцарии Глава корпуса пограничной охраны Швейцарии прибыл с визитом в Азербайджан

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az