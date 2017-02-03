Президент Алиев утвердил упрощение визового режима между Азербайджаном и Швейцарией

Президент Ильхам Алиев утвердил соглашение об упрощении визового режима между Азербайджаном и Швейцарией, сообщает сайт главы государства.

"Соглашение об упрощении оформления виз между правительствами Азербайджана и Швейцарии" было подписано 10 октября 2016 года в Берне.

Данное соглашение предусматривает безвизовый режим для лиц, обладающих дипломатическими и служебными паспортами, а также упрощено получение визы для лиц других категорий.

А.Азизов