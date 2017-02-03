США продолжат оказывать давление на Иран, заявляют в Вашингтоне

США продолжат оказывать противодействие Ирану в случае, если он не изменит свое поведение, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

"Мы продолжим оказывать давление, чтобы изменить его поведение", - сказал он в пятницу журналистам, отвечая на вопрос о том, могут ли США в будущем ввести новые санкции в отношении Тегерана.

По словам чиновника, Иран "подрывает стабильность в регионе" и ведет себя "неприемлемо". "Ирану нужно сделать выбор", - сказал он.