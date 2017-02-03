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Дальнее зарубежье 03.02.2017 20:15

США продолжат оказывать давление на Иран, заявляют в Вашингтоне

США продолжат оказывать противодействие Ирану в случае, если он не изменит свое поведение, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

"Мы продолжим оказывать давление, чтобы изменить его поведение", - сказал он в пятницу журналистам, отвечая на вопрос о том, могут ли США в будущем ввести новые санкции в отношении Тегерана.

По словам чиновника, Иран "подрывает стабильность в регионе" и ведет себя "неприемлемо". "Ирану нужно сделать выбор", - сказал он.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ИРАН, ПОЛИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az