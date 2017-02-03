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Дальнее зарубежье 03.02.2017 20:35

Голландские спецслужбы обвинили Россию, Китай и Иран в осуществлении хакерских атак на нидерландское правительство

Хакеры из России, Китая и Ирана осуществили сотни атак на сайт правительства Нидерландов за последние шесть месяцев, заявил в пятницу руководитель нидерландской разведки Роб Бертоле.

"Я расцениваю это как угрозу нашей демократии. Опасность состоит в том, что они (хакеры - ИФ) смогут оказать влияние на работу нашего парламента и те решения, которые принимает правительство", - отметил Р.Бертоле в интервью нидерландскому телевидению.

По его словам, российские хакеры, в частности, пытались получить доступ к секретным документам нидерландских властей.

Р.Бертоле также подчеркнул, что не только правительство, но и национальные компании стали целью многочисленных кибератак.

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Тэги: НИДЕРЛАНДЫ, РОССИЯ, ХАКЕРЫ, ОБВИНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az