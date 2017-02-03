Голландские спецслужбы обвинили Россию, Китай и Иран в осуществлении хакерских атак на нидерландское правительство

Хакеры из России, Китая и Ирана осуществили сотни атак на сайт правительства Нидерландов за последние шесть месяцев, заявил в пятницу руководитель нидерландской разведки Роб Бертоле.
"Я расцениваю это как угрозу нашей демократии. Опасность состоит в том, что они (хакеры - ИФ) смогут оказать влияние на работу нашего парламента и те решения, которые принимает правительство", - отметил Р.Бертоле в интервью нидерландскому телевидению.
По его словам, российские хакеры, в частности, пытались получить доступ к секретным документам нидерландских властей.
Р.Бертоле также подчеркнул, что не только правительство, но и национальные компании стали целью многочисленных кибератак.
Президент Алиев утвердил упрощение визового режима между Азербайджаном и Швейцарией
Лукашенко уверен, что РФ, Израиль и Азербайджан сумеют договориться о судьбе блогера Лапшина
Лукашенко считает законным решение белорусского суда о выдаче блогера Лапшина Азербайджану, требует быстрее выполнить это решение
Банковские вклады населения в Азербайджане в 2016г сократились на 22%
Центробанк Азербайджана на депозитном аукционе 6 февраля планирует привлечь 150 млн манатов
Ограничение въезда в США граждан семи стран не должно нарушать права спортсменов - комиссия МОК
Правоохранительные органы Азербайджане провели спецоперацию на севере страны, изъята религиозная литература
За сутки на территории Азербайджана совершено 77 преступлений, 21 из которых удалось раскрыть по «горячим следам» – МВД
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в Нахчыванской АР Азербайджана
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Представители СМИ посетили Информационный Центр компании Bakcell
Впервые в Баку в канун Праздника Святого Валентина 11 февраля пройдут гастроли ведущих российских артистов театра и кино
Абоненты Bakcell будут платить всего 1 гяпик за каждый мегабайт, потраченный в 28 странах мира
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии