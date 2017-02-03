В ЕС заявляют о важности диалога с США, но при этом готовы отстаивать свои ценности

Участники неформального саммита ЕС на Мальте обсудили вопрос об отношениях с США и выразили готовность, если это потребуется, при контактах с Вашингтоном отстаивать общеевропейские ценности, заявил в пятницу мальтийский премьер Джозеф Мускат.

"Важно вести диалог с США, но при этом мы должны показать, что не будем отмалчиваться, если будут ставиться под сомнение принципы, которых мы придерживаемся", - сказал он на пресс-конференции.

При этом он заверил, что при обсуждении вопроса о США, среди лидеров стран ЕС "не чувствовалось антиамериканизма".

Мальта в настоящее время председательствует в Евросоюзе.

Со своей стороны, глава Европейского совета Дональд Туск подчеркнул, что отношения с Вашингтоном - "это важнейший приоритет" для ЕС.