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Дальнее зарубежье 03.02.2017 21:10

В ЕС заявляют о важности диалога с США, но при этом готовы отстаивать свои ценности

Участники неформального саммита ЕС на Мальте обсудили вопрос об отношениях с США и выразили готовность, если это потребуется, при контактах с Вашингтоном отстаивать общеевропейские ценности, заявил в пятницу мальтийский премьер Джозеф Мускат.

"Важно вести диалог с США, но при этом мы должны показать, что не будем отмалчиваться, если будут ставиться под сомнение принципы, которых мы придерживаемся", - сказал он на пресс-конференции.

При этом он заверил, что при обсуждении вопроса о США, среди лидеров стран ЕС "не чувствовалось антиамериканизма".

Мальта в настоящее время председательствует в Евросоюзе.

Со своей стороны, глава Европейского совета Дональд Туск подчеркнул, что отношения с Вашингтоном - "это важнейший приоритет" для ЕС.

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Тэги: ЕС, США, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az