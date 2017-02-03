Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.9111 EUR   2.0561 RUR   0.0322 GBR   2.3929 TRY   0.511

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.54 Brent   56.56

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 6 Фев 12° 7 Фев

Дальнее зарубежье 03.02.2017 21:29

Западные партнеры должны согласовывать свои отношения с Россией, в том числе по санкциям - Олланд

Президент Франции Франсуа Олланд призвал на Мальте западных партнеров согласовывать политику в отношении России и подтвердил в очередной раз свою позицию о связи антироссийских санкций с выполнением минских соглашений.

"Европа ведет диалог с Россией. Франция ведет диалог с Россией. Соединенные Штаты при новой администрации снова будут вести диалог с Россией. Но и в этом мы должны согласовывать наши действия. Прежде всего, в Европейском союзе, а затем между Европейским союзом и его партнерами, в частности, с Соединенными Штатами", - сказал Ф.Олланд в пятницу на пресс-конференции после завершения первой части саммита ЕС в Валлетте, где Европейский совет заседал в полном составе - 28 членов.

"И что касается случая Украины, позиция, которую занимает Европа и, которую я тоже разделяю, - я ее напоминал неоднократно, - в том, что санкции (против РФ - ИФ) связаны с реализацией минских соглашений. И то, что происходит на Украине именно в данный момент, не соотносится с нашими целями, определенными, когда мы участвовали в рамках "нормандского формата" в переговорах, вылившихся в минские соглашения", - отметил глава французского государства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az
Версия для печати
Тэги: ЕС, ФРАНЦИЯ, РОССИЯ


Похожие новости


Евросоюз мертв, но не знает об этом - Марин Ле Пен На союзников Асада ляжет ответственность за ситуацию в Алеппо - Олланд От референдума по Brexit зависит будущее всего ЕС - Олланд Олланд пообещал Грузии помощь в либерализации визового режима с ЕС В ЕС осознают сложность мигрантского кризиса в Кале, но жалоб на нарушение свободы перемещения людей и товаров не получали Экс-министр финансов Франции Московиси осудил США за шпионаж и потребовал объяснений

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az