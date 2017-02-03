Западные партнеры должны согласовывать свои отношения с Россией, в том числе по санкциям - Олланд

Президент Франции Франсуа Олланд призвал на Мальте западных партнеров согласовывать политику в отношении России и подтвердил в очередной раз свою позицию о связи антироссийских санкций с выполнением минских соглашений.

"Европа ведет диалог с Россией. Франция ведет диалог с Россией. Соединенные Штаты при новой администрации снова будут вести диалог с Россией. Но и в этом мы должны согласовывать наши действия. Прежде всего, в Европейском союзе, а затем между Европейским союзом и его партнерами, в частности, с Соединенными Штатами", - сказал Ф.Олланд в пятницу на пресс-конференции после завершения первой части саммита ЕС в Валлетте, где Европейский совет заседал в полном составе - 28 членов.

"И что касается случая Украины, позиция, которую занимает Европа и, которую я тоже разделяю, - я ее напоминал неоднократно, - в том, что санкции (против РФ - ИФ) связаны с реализацией минских соглашений. И то, что происходит на Украине именно в данный момент, не соотносится с нашими целями, определенными, когда мы участвовали в рамках "нормандского формата" в переговорах, вылившихся в минские соглашения", - отметил глава французского государства.