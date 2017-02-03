Спецслужбы Норвегии винят российских хакеров в попытке взлома почты своих служащих - агентство

Девять ящиков электронной почты ряда сотрудников норвежской службы безопасности были атакованы хакерами, предположительно, связанными с российскими разведслужбами, передает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс".

По его данным, представитель государственной полиции безопасности Норвегии (PST) Мартин Бернсен сообщил, что "служба была предупреждена ранее в этом году зарубежным партнером о "целевых атаках" на почтовый сервер PST, Рабочую партию Норвегии, а также военные и правительственные структуры".

М.Бернсен также сообщил, что за этой атакой, предположительно, стоит группа, известная как APT29. "Прослеживается их (хакеров - ИФ) связь с Россией", - добавил он.