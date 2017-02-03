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Дальнее зарубежье 03.02.2017 20:38

Действующий председатель ОБСЕ призывает прекратить насилие в Донбассе

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц потребовал прекратить боевые действия в Донбассе.

"Представители ОБСЕ констатировали более 20 тысяч нарушений минских договоренностей. В зоне конфликта сложилась критическая ситуация. В это холодное время у населения нет доступа к электроэнергии, теплу, воде. Мы требуем прекращения насилия, обеспечения доступа гуманитарной помощи в зону конфликта", - заявил С.Курц в пятницу вечером на брифинге в аэропорту Кишинева, куда он прибыл с официальным визитом.

С.Курц назвал "недопустимыми" нарушения минских договоренностей о перемирии, которые имеют место.

С.Курц приехал в Молдавию в качестве действующего председателя ОБСЕ. В субботу он встретится с руководством Молдавии, а также посетит Тирасполь, где встретится с администрацией Приднестровья.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ОБСЕ, ДОНБАСС, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az