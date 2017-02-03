Действующий председатель ОБСЕ призывает прекратить насилие в Донбассе

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц потребовал прекратить боевые действия в Донбассе.

"Представители ОБСЕ констатировали более 20 тысяч нарушений минских договоренностей. В зоне конфликта сложилась критическая ситуация. В это холодное время у населения нет доступа к электроэнергии, теплу, воде. Мы требуем прекращения насилия, обеспечения доступа гуманитарной помощи в зону конфликта", - заявил С.Курц в пятницу вечером на брифинге в аэропорту Кишинева, куда он прибыл с официальным визитом.

С.Курц назвал "недопустимыми" нарушения минских договоренностей о перемирии, которые имеют место.

С.Курц приехал в Молдавию в качестве действующего председателя ОБСЕ. В субботу он встретится с руководством Молдавии, а также посетит Тирасполь, где встретится с администрацией Приднестровья.