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Дальнее зарубежье 03.02.2017 22:03

Нападение на военных в Париже свидетельствует, что угроза терроризма остается - Олланд

Президент Франции Франсуа Олланд начал свою пресс-конференцию после первой части саммита ЕС в Валлетте в пятницу со слов благодарности в адрес военных, нейтрализовавших напавшего на них человека у Лувра.

"Прежде всего, хочу приветствовать мужество, решимость и оценку ситуации этими военными, которые противостояли (нападавшему). Один из них был ранен, другой реагировал как подобает и смог нейтрализовать нападавшего, который сегодня госпитализирован, но будет, я думаю, допрошен, когда это станет возможным сделать. Этим занято правосудие, - сказал Ф.Олланд.

По его мнению, террористический характер этого нападения не вызывает сомнений, но дело теперь за правосудием.

Он также счел нужным подчеркнуть в связи с этим эффективность операции Sentinelle ("Часовой") по обеспечению антитеррористической безопасности в общественных местах, в том числе в районе Лувра.

"Но угроза остается. И мы должны ей противостоять. Это причина, по которой мы мобилизовали столько средств, и мы продолжим это делать столько времени, сколько будет необходимо", - пообещал Ф.Олланд.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ТЕРАКТ, ОЛЛАНД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az