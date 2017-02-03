Нападение на военных в Париже свидетельствует, что угроза терроризма остается - Олланд

Президент Франции Франсуа Олланд начал свою пресс-конференцию после первой части саммита ЕС в Валлетте в пятницу со слов благодарности в адрес военных, нейтрализовавших напавшего на них человека у Лувра.

"Прежде всего, хочу приветствовать мужество, решимость и оценку ситуации этими военными, которые противостояли (нападавшему). Один из них был ранен, другой реагировал как подобает и смог нейтрализовать нападавшего, который сегодня госпитализирован, но будет, я думаю, допрошен, когда это станет возможным сделать. Этим занято правосудие, - сказал Ф.Олланд.

По его мнению, террористический характер этого нападения не вызывает сомнений, но дело теперь за правосудием.

Он также счел нужным подчеркнуть в связи с этим эффективность операции Sentinelle ("Часовой") по обеспечению антитеррористической безопасности в общественных местах, в том числе в районе Лувра.

"Но угроза остается. И мы должны ей противостоять. Это причина, по которой мы мобилизовали столько средств, и мы продолжим это делать столько времени, сколько будет необходимо", - пообещал Ф.Олланд.