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Дальнее зарубежье 04.02.2017 09:01

Администрация США не будет терпеть провокации со стороны Ирана - советник Трампа по нацбезопасности

Международное сообщество слишком терпеливо к провокационным действиям Ирана, новая администрация США больше не допустит провокаций, заявил советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн.

"Дни, когда закрывались глаза на враждебные и агрессивные действия Ирана по отношению к США и международному сообществу, завершились", - говорится в заявлении М.Флинна, распространенном в пятницу.

"Международное сообщество было слишком терпимо к плохому поведению Ирана. Ритуала созыва экстренного заседания СБ ООН и публикации сильного заявления недостаточно. Администрация (Дональда) Трампа не будет более терпеть провокации со стороны Ирана, которые угрожают нашим интересам", - отмечается в заявлении.

Советник по нацбезопасности назвал Иран "мировым лидером в государственном спонсировании терроризма", обвинил Тегеран в дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. "Это поведение, как вы видим, продолжается, несмотря на очень выгодную сделку, предоставленную Ирану администрацией Обамы", - заявил М.Флинн.

Кроме того, отмечается в заявлении, "высшее руководство Ирана продолжает угрожать США и нашим союзникам".

"С тех пор, как администрация Обамы согласилась на Совместный всеобъемлющий план действий с Ираном (по ядерной программе - ИФ) в 2015 году, враждебное и незаконное поведение только возросло", - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что идет речь о похищении 10 моряков и двух патрульных катеров в январе 2016 года, преследовании морских судов и испытании баллистической ракеты.

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Тэги: США, ИРАН, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az