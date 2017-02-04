В Тегеране называют незаконными новые санкции США и обещают принять ответные меры

Власти Ирана называют незаконными новые санкции, введенные Вашингтоном против их страны, и обещают не оставить это без ответа, сообщают в пятницу западные СМИ со ссылкой на иранских официальных лиц.

Кроме того, в Тегеране пояснили, что считают американские ограничительные меры нарушением юридических обязательств США и резолюции СБ ООН, в которой была выражена поддержка ядерному соглашению Ирана с "шестеркой" международных посредников.