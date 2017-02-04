Бывшие сотрудники администрации Обамы согласны, что Трамп не смягчал санкции против РФ

Работавшие в администрации Барака Обамы официальные лица согласны с точкой зрения, что президент США Дональд Трамп не смягчал санкции против РФ, а лишь внес необходимые уточнения технического характера, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).
Агентство приводит слова бывшего советника экс-кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон, Джейка Салливана, отметившего, что бывшие сотрудники Б.Обамы оценили действия Д.Трампа в вопросе санкций как "исправление технического характера".
Аналогичное мнение высказал известный жесткой позицией по России сенатор-республиканец Джон Маккейн, заявивший, что речь, насколько он понимает, идет о "технической модификации".
АП напоминает, что конгрессмены-демократы раскритиковали решение администрации Д.Трампа.
Так, лидер демократического меньшинства в палате представителей Нэнси Пелоси предположила, что речь идет о "подарке Трампа в знак благодарности" за якобы проведенные Россией хакерские атаки против демократов во время американской предвыборной кампании.
Член палаты представителей демократ Эрик Суолуэлл заявил: "Россия атаковала нашу демократию. Ее следует наказать. А вместо этого президент Трамп ослабляет санкции против российской команды хакеров - ФСБ".
Как сообщалось, в Белом доме заверяли, что речь не идет об ослаблении санкционного режима.
"Я ничего не смягчал", - заявил в четверг Д.Трамп журналистам.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер также заявлял, что Вашингтон не смягчал санкции против Москвы.
"Это обычный порядок действий для Минфина, когда санкции введены", - добавил Ш.Спайсер.
До этого в четверг американские СМИ сообщили, что Вашингтон принял решение смягчить санкции в отношении Федеральной службы безопасности России (ФСБ РФ). Так, в документе министерства финансов США, озаглавленном "Генеральная лицензия номер 1", отмечается, что отныне за определенным исключением разрешаются "все сделки и действия" с участием ФСБ, которые ранее были запрещены указами президента США от 1 апреля 2015 года и 28 декабря 2016 года.
Агентство АП, изучив аргументы сторон, пришло к выводу, что в администрации США действительно не смягчали санкции, и потому критика со стороны демократов лишена оснований.
Так, полученное разрешение проводить сделки с ФСБ необходимо для экспорта в РФ американских электронных устройств. При этом сама ФСБ получит от этого минимальную материальную выгоду. "Значительно большую выгоду получат американские продавцы и российские покупатели данных устройств", - пишет агентство.
Кроме того, оно отмечает, что внесение уточнений в санкционный режим - вполне обычная для США практика.
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