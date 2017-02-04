Новый шеф Пентагона Джеймс Мэттис, накануне прибывший с визитом в Японию, заявил, что союз Вашингтона и Токио лежит в основе стабильности и процветания Тихого океана, сообщают в субботу японские СМИ.
"Мы рассматриваем наш альянс с Японией как краеугольный камень мира, процветания и стабильности Азиатско-Тихоокеанского региона", - приводят СМИ слова Дж.Мэттиса, сказанные на пресс-конференции после встречи с министром обороны Японии Томоми Инадой.
"Крайне важно, чтобы альянс Японии и США был крепким, поскольку обстановка в сфере безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе становится более трудной", - заявила в свою очередь Т.Инада.
Дж.Мэттис также коснулся ситуации в Южном-Китайском море в связи с активностью в этом районе КНР и отметил, что обеспечение свободы навигации в этом море относится к приоритетным задачам США. В то же время шеф Пентагона подчеркнул, что в настоящий момент в Вашингтоне не видят необходимости существенно наращивать свою военную активность в Южно-Китайском море.
По данным СМИ, в ходе переговоров Дж.Мэттис и Т.Инада согласились, что КНДР добилась значительных успехов в своей ракетной и ядерной программе.
В японском министерстве обороны позднее сообщили, что стороны не поднимали вопрос о финансировании Японией содержания на своей территории американского военного контингента. Ранее президент США Дональд Трамп предлагал Токио увеличить свою долю в затратах на его пребывание в Японии, напоминают СМИ.
Накануне Дж.Мэттис провел переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. В ходе встречи Дж.Мэттис подтвердил союзнические обязательства США перед Японией.
Ранее на этой неделе Дж.Мэттис совершил визит в Южную Корею для переговоров с высокопоставленными южнокорейскими представителями, включая министра обороны Хан Мин Гу. Одной из тем переговоров стало размещение в Южной Корее американской противоракетной системы THAAD, которая, как договорились стороны, должна быть развернута в 2017 году.
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