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Дальнее зарубежье 04.02.2017 10:46

Глава Пентагона назвал альянс США и Японии "краеугольным камнем мира" в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Новый шеф Пентагона Джеймс Мэттис, накануне прибывший с визитом в Японию, заявил, что союз Вашингтона и Токио лежит в основе стабильности и процветания Тихого океана, сообщают в субботу японские СМИ.

"Мы рассматриваем наш альянс с Японией как краеугольный камень мира, процветания и стабильности Азиатско-Тихоокеанского региона", - приводят СМИ слова Дж.Мэттиса, сказанные на пресс-конференции после встречи с министром обороны Японии Томоми Инадой.

"Крайне важно, чтобы альянс Японии и США был крепким, поскольку обстановка в сфере безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе становится более трудной", - заявила в свою очередь Т.Инада.

Дж.Мэттис также коснулся ситуации в Южном-Китайском море в связи с активностью в этом районе КНР и отметил, что обеспечение свободы навигации в этом море относится к приоритетным задачам США. В то же время шеф Пентагона подчеркнул, что в настоящий момент в Вашингтоне не видят необходимости существенно наращивать свою военную активность в Южно-Китайском море.

По данным СМИ, в ходе переговоров Дж.Мэттис и Т.Инада согласились, что КНДР добилась значительных успехов в своей ракетной и ядерной программе.

В японском министерстве обороны позднее сообщили, что стороны не поднимали вопрос о финансировании Японией содержания на своей территории американского военного контингента. Ранее президент США Дональд Трамп предлагал Токио увеличить свою долю в затратах на его пребывание в Японии, напоминают СМИ.

Накануне Дж.Мэттис провел переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. В ходе встречи Дж.Мэттис подтвердил союзнические обязательства США перед Японией.

Ранее на этой неделе Дж.Мэттис совершил визит в Южную Корею для переговоров с высокопоставленными южнокорейскими представителями, включая министра обороны Хан Мин Гу. Одной из тем переговоров стало размещение в Южной Корее американской противоракетной системы THAAD, которая, как договорились стороны, должна быть развернута в 2017 году.

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Тэги: США, ЯПОНИЯ, ВОЕННЫЕ, СОЮЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az