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Дальнее зарубежье 04.02.2017 11:11

Шеф Пентагона обвинил власти Ирана в поддержке терроризма

Новый шеф Пентагона Джеймс Мэттис в субботу заявил, что Иран является самым крупным государственным спонсором терроризма в мире. Слова Дж.Мэттиса приводят западные СМИ.

"По поводу Ирана: это крупнейший государственный спонсор терроризма в мире", - сказал министр в ходе визита в Японию.

При этом он подчеркнул, что США пока что не видят необходимости в увеличении своего военного присутствия на Ближнем Востоке.

"У нас всегда есть возможность для этого, но прямо сейчас я не считаю, что это необходимо", - сказал министр.

Ранее с подобными обвинениями в адрес Тегерана выступил советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн. Он назвал Иран "мировым лидером в государственном спонсировании терроризма", обвинил Тегеран в дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке и заявил, что руководство Ирана продолжает угрожать США и их союзникам.

Накануне министерство финансов США сообщило, что американские власти ввели дополнительные ограничительные меры в отношении Тегерана.

В документе Минфина говорится, что санкции введены в рамках борьбы с терроризмом и "за нарушение режима нераспространения".

Ранее в пятницу высокопоставленный представитель администрации США, объясняя причину введенных санкций, заявил журналистам, что Иран "подрывает стабильность в регионе" и ведет себя "неприемлемо" и что "Ирану нужно сделать выбор".

29 января Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности. С подачи Израиля США инициировали в начале недели заседание СБ ООН для обсуждения пусков. Позднее Вашингтон расценил эти испытания как нарушение резолюции СБ ООН.

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Тэги: США, ПЕНТАГОН, ИРАН, ОБВИНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az