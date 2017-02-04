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Дальнее зарубежье 04.02.2017 11:37

Минюст США оспорит судебное решение, частично отменяющее иммиграционный указ Трампа

Минюст США в ближайшее время намерен оспорить решение судьи из штата Вашингтон, отменившего запрет на въезд иммигрантов в США, введенный указом президента США Дональда Трампа.

"В ближайшее время министерство юстиции намерено подать срочное ходатайство в связи с этим вопиющим решением, чтобы защитить указ президента, который мы считаем правомерным и целесообразным", - говорится в распространенном заявлении пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера.

Как подчеркнул Ш.Спайсер, указ о запрете на въезд из ряда стран с преимущественно мусульманским населением принят президентом, который "имеет конституционное право и обязанность защищать американский народ".

Ранее федеральный судья в Сиэтле, штат Вашингтон, принял решение о частичном запрете выполнения указа Д.Трампа, который приостанавливал прием беженцев на 120 дней, а также на 90 дней закрывал въезд в США для граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

Указ Д.Трампа вызвал критику среди парламентариев, общественных деятелей и политологов, спровоцировал многочисленные акции протеста.

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Тэги: США, МИНЮСТ, СУД, ИММИГРАНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az