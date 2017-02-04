Олланд заявил о необходимости единой позиции стран ЕС по вопросам безопасности и торговли в отношениях с США

Европа сама должна строить свое будущее, заявил в пятницу на пресс-конференции в Валлетте (Мальта) президент Франции Франсуа Олланд в связи с обсуждением на саммите ЕС ситуации вокруг решений и намерений новой администрации США.

Выступая перед журналистами после первой части саммита ЕС, в которой принимали участие все 28 стран, и предваряя дискуссию 27 государств-членов без Великобритании о будущем Евросоюза, Ф.Олланд отметил, что, помимо основных вопросов повестки дня, на встрече возник обмен мнениями о "новой ситуации", связанной с первыми решениями и заявленными намерениями администрации президента США Дональда Трампа.

"Можно иметь в составе 28 различных мнений, даже разные оценки администрации Трампа, которые среди нас могут не совпадать. Но существует единство Европейского союза, которое требует принять все меры в отношении того, что происходит", - сказал французский президент.

"Первое заключение, которое следует сделать, касается того, что даже притом, что в НАТО остается трансатлантическая солидарность, Европа должна организовать свою собственную оборону в рамках этого альянса. И это то, что мы начали делать в декабре на Европейском Совете и что мы должны продолжать доводить до результата и при этом объявить в качестве перспективы Европейского союза", - продолжил глава французского государства.

Ф.Олланд отметил, что члены ЕС должны усиливать свои оборонные возможности "координировать наши программы, иметь инструменты планирования, вкладывать больше финансовых средств в каждой стране и на европейском уровне через фонд, и мы должны также в срочном порядке обеспечить стратегическую автономию" Евросоюза.

По его словам, это должно быть сделано, во-первых, в интересах безопасности Европы, которая должна уметь защитить себя собственными силами "в рамках альянса", а, во-вторых, чтобы объявить такую позицию миру.

"И если отношения с Соединенными Штатами могут измениться, если может возникнуть дискуссия о распределении бюджета (НАТО - ИФ), должна быть единая воля Европы - и она есть - чтобы обеспечить такую оборону в рамках альянса", - пояснил Ф.Олланд.

Он также остановился на экономических интересах ЕС в связи с возможными изменениями в торговой сфере.

"Европа - экономическая держава, первая в мире торгово-экспортная держава, и она должна обозначить свои интересы. И если возникают торговые дискуссии, то их должна вести Европа с другими сторонами, включая Соединенные Штаты. Это надлежит делать Европе", - подчеркнул президент Франции.

По его словам, Европа не может согласиться с тем, чтобы подвергались сомнению принципы торговли, которая должна осуществляться в организованных рамках, и все коммерческие дискуссии должны вестись от имени ЕС - обязанность, возложенная на Европейскую комиссию.

И это особенно важно, добавил Ф.Олланд, когда одна страна, в данном случае США, хочет изменить условия игры и принять "односторонние и протекционистские решения".

Он допустил, что новой американской администрации не очень нравятся и принципы многостороннего подхода в отношении соглашения по климату и роли крупных международных организаций, начиная с ООН.

"Но Европа должна подтвердить свои обязательства одновременно в том, что касается применения соглашения по климату и ее видения мира и его организации, в частности, роли ООН", - считает французский президент.

Это, по его словам, относится и к урегулированию крупных конфликтов, например, в Сирии. Женевские переговоры, полагает он, должны вестись в рамках ООН и на основе принципов этой организации.

Ф.Олланд заявил, что перед лицом вызова, возникшего в связи с избранием президентом США Д.Трампа и его первыми решениями, страны ЕС тем более должны "сформировать европейский ответ и определить совместные перспективы по главным досье". Это, считает президент Франции, должно быть сделано в рамках подготовки 60-летия Римского договора.

"Сегодня на карту поставлена Европа, ее судьба. Эту судьбу определять не кому-то другому. Европейцам самим надлежит знать, чего они хотят, почему они завтра объединятся в союз 27 стран, что они собираются делать вместе", - отметил Ф.Олланд.

По его мнению, эта ситуация по-новому ставит проблемы защиты от угроз, безопасности границ без покушения на главные европейские ценности, организации торговли, урегулирования кризисов. "Европа сама должна строить свое будущее", - подчеркнул президент Франции.

"Европейские страны не могут отвечать (на эти вызовы - ИФ) раздельно, даже если каждая имеет свою собственную дипломатию и стремление вести переговоры с Соединенными Штатами или другими странами. Только вместе мы можем иметь необходимую силу и способность заявлять о наших интересах и ценностях", - сказал Ф.Олланд.