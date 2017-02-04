Россельхознадзор запрещает поставки мяса птицы из стран Европы, где зафиксирован грипп птиц

Россельхознадзор запрещает ввоз мяса птицы и другой птицеводческой продукции из стран Европы, в которых зафиксирован высокопатогенный грипп птиц.
Как сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано, это связано с нарастающим темпом распространение заболевания по территории ЕС и необходимостью защитить эпизоотическое благополучие территории России.
По её словам, высокопатогенный грипп птиц регистрировался в птицеводческих хозяйствах Австрии, Великобритании, Венгрии, Болгарии, Греции, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Румынии, Словакии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции.
Запрет касается мяса птицы, готовой мясной продукции из птицы и всех видов птицеводческой продукции, содержащей в своём составе продукты переработки птицы, кормов и кормовых добавок для птиц (за исключением кормов и кормовых добавок растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза), а также бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц.
Ю.Мелано также сообщила, что поскольку РФ нуждается в импорте живой птицы и инкубационных яиц из Европы, Россельхознадзор намерен обратиться к Генеральному директорату Еврокомиссии с просьбой поручить компетентным службам стран Евросоюза предоставить в недельный срок дополнительную информацию об исполнении рекомендаций Кодекса Международного эпизоотического бюро с тем, чтобы поставки этой продукции шли из хозяйств, расположенных в благополучных по гриппу птиц административных территориях стран-членов ЕС.
"Страны, которые не представят в установленный срок такую информацию, лишатся права на ввоз в РФ живой птицы, - сказала она.- В отношении ввоза инкубационных яиц Россельхознадзор намерен применять ограничительные меры к отдельным административным территориям".
Ю. Мелано также сообщила, что по данным Международного эпизоотического бюро, в настоящее время в Европе ежедневно регистрируется, по меньшей мере, 15 новых очагов гриппа птиц. На сегодняшний день уже в 22 странах Европы зарегистрированы случаи этого высокопатогенного заболевания. "При этом в некоторых странах Европы считается неблагополучной большая часть территории страны, а в Германии грипп был зафиксирован в 15 из 16 федеральных земель, - сказала она. - В этом году, помимо регистрации гриппа в популяции дикой птицы, в Чехии, Хорватии, Румынии, Словакии, Италии впервые были зафиксированы вспышки гриппа птиц в хозяйствах для выращивания птицы сельскохозяйственного назначения".
По актуальным данным МЭБ, только с конца декабря 2016 года по конец января 2017 года очаги высокопатогенного гриппа птиц были выявлены на территории Братиславского, Прешовского, Трнавского краёв Словакии, медье Хайду-Бихар Венгрии, Мазовецкого воеводства Польши и в области Венето в Италии.
"Такое массовое распространение заболевания и высокий уровень смертности домашней птицы называется некоторыми экспертами "птичьей чумой", а форма воздействия заболевания характеризуется как крайне агрессивная", - заявила представитель Россельхознадзора.
Некоторые страны, например, ЮАР запретили импорт птицеводческой продукции не из отдельных регионов, а из стран ЕС в целом.
В настоящее время поставки мяса птицы и птицеводческой продукции из стран ЕС в РФ запрещены также в рамках российского продовольственного эмбарго. Но оно не распространяется на живую птицу и инкубационные яйца. В случае отмены эмбарго поставки опасной птицеводческой продукции не возобновятся, так как продолжит действовать ограничение, введённое Россельхознадзором.
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