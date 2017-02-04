СБ ООН снял санкции с афганского полевого командира Хекматияра

СБ ООН принял решение исключить полевого командира, лидера Исламской партии Афганистана Гульбеддина Хекматияра из списка лиц, против которых действуют санкции из-за их связей с терроризмом, сообщает в субботу индийское издание "Таймс оф Индиа".

Таким образом, против Г.Хекматияра должны отменяться ограничения, связанные с использованием банковских счетов, свободы передвижения и поставок вооружений.

"Таймс оф Индиа" напоминает, что в сентябре 2016 года Г.Хекматияр подписал мирное соглашение с Кабулом. Ожидается, что Г.Хекматияр в ближайшие недели вернется в Афганистан.

Г.Хекматияр принимал участие в афганской войне 1979-1989 гг. и в последующих конфликтах на территории Афганистана. В 1993 - 1994 годы занимал должность премьер-министра Афганистана.

После захвата власти "Талибаном" перебрался в Иран, но в 2002 году заявил о том, что поддерживает талибов.

В том же году США предприняли попытку его ликвидации, а в 2003 году объявили международным террористом за связи с "Аль-Каидой" и "Талибаном".

Считается, что Г.Хекматияр в настоящее время находится на территории Пакистана.

Правозащитники обвиняют Г.Хекматияра в том, что его подчиненные убили тысячи людей в Кабуле в ходе гражданской войны 1992 - 1996 годов.