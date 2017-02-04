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Дальнее зарубежье 04.02.2017 12:42

СБ ООН снял санкции с афганского полевого командира Хекматияра

СБ ООН принял решение исключить полевого командира, лидера Исламской партии Афганистана Гульбеддина Хекматияра из списка лиц, против которых действуют санкции из-за их связей с терроризмом, сообщает в субботу индийское издание "Таймс оф Индиа".

Таким образом, против Г.Хекматияра должны отменяться ограничения, связанные с использованием банковских счетов, свободы передвижения и поставок вооружений.

"Таймс оф Индиа" напоминает, что в сентябре 2016 года Г.Хекматияр подписал мирное соглашение с Кабулом. Ожидается, что Г.Хекматияр в ближайшие недели вернется в Афганистан.

Г.Хекматияр принимал участие в афганской войне 1979-1989 гг. и в последующих конфликтах на территории Афганистана. В 1993 - 1994 годы занимал должность премьер-министра Афганистана.

После захвата власти "Талибаном" перебрался в Иран, но в 2002 году заявил о том, что поддерживает талибов.

В том же году США предприняли попытку его ликвидации, а в 2003 году объявили международным террористом за связи с "Аль-Каидой" и "Талибаном".

Считается, что Г.Хекматияр в настоящее время находится на территории Пакистана.

Правозащитники обвиняют Г.Хекматияра в том, что его подчиненные убили тысячи людей в Кабуле в ходе гражданской войны 1992 - 1996 годов.

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Тэги: ООН, АФГАНИСТАН, КОМАНДИР, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az