СБ ООН снял санкции с афганского полевого командира Хекматияра

СБ ООН принял решение исключить полевого командира, лидера Исламской партии Афганистана Гульбеддина Хекматияра из списка лиц, против которых действуют санкции из-за их связей с терроризмом, сообщает в субботу индийское издание "Таймс оф Индиа".
Таким образом, против Г.Хекматияра должны отменяться ограничения, связанные с использованием банковских счетов, свободы передвижения и поставок вооружений.
"Таймс оф Индиа" напоминает, что в сентябре 2016 года Г.Хекматияр подписал мирное соглашение с Кабулом. Ожидается, что Г.Хекматияр в ближайшие недели вернется в Афганистан.
Г.Хекматияр принимал участие в афганской войне 1979-1989 гг. и в последующих конфликтах на территории Афганистана. В 1993 - 1994 годы занимал должность премьер-министра Афганистана.
После захвата власти "Талибаном" перебрался в Иран, но в 2002 году заявил о том, что поддерживает талибов.
В том же году США предприняли попытку его ликвидации, а в 2003 году объявили международным террористом за связи с "Аль-Каидой" и "Талибаном".
Считается, что Г.Хекматияр в настоящее время находится на территории Пакистана.
Правозащитники обвиняют Г.Хекматияра в том, что его подчиненные убили тысячи людей в Кабуле в ходе гражданской войны 1992 - 1996 годов.
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