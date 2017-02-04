Постпреды России и США при ООН договорились о взаимодействии

Постоянные представители России и США при ООН Виталий Чуркин и Никки Хейли намерены тесно взаимодействовать во Всемирной организации, сообщает российская миссия при ООН по итогам их первой встречи, которая прошла в резиденции постпреда РФ.

"Российский постпред принял Н.Хейли в своей резиденции. С обеих сторон было выражено намерение тесно взаимодействовать в ООН в соответствии с настроем своих столиц", - сообщил в пятницу

пресс-секретарь российского представительства при ООН Федор Стржижовский, отвечая на вопрос журналистов, состоялась ли планировавшаяся на 3 февраля встреча В.Чуркина с новым американским постпредом Н.Хейли.

Накануне во время заседания Совета Безопасности ООН по Украине В.Чуркин, обращаясь к своей новой американской коллеге, заявил, что от ее работы во многом будет зависеть эффективность выполнения функций Совета Безопасности как коллективного органа, и пожелал ей успеха.

Н.Хейли в свою очередь выразила сожаление в связи с тем, что во время ее "первого выступления (в Совете Безопасности - ИФ) приходится осуждать агрессивные действия России".

"Мы хотим, чтобы наши отношения с Россией были лучше, но тем не менее, мрачная ситуация на востоке Украины требует явного и четкого осуждения российских действий", - сказала она.