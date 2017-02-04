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Дальнее зарубежье 04.02.2017 13:02

Постпреды России и США при ООН договорились о взаимодействии

Постоянные представители России и США при ООН Виталий Чуркин и Никки Хейли намерены тесно взаимодействовать во Всемирной организации, сообщает российская миссия при ООН по итогам их первой встречи, которая прошла в резиденции постпреда РФ.

"Российский постпред принял Н.Хейли в своей резиденции. С обеих сторон было выражено намерение тесно взаимодействовать в ООН в соответствии с настроем своих столиц", - сообщил в пятницу

пресс-секретарь российского представительства при ООН Федор Стржижовский, отвечая на вопрос журналистов, состоялась ли планировавшаяся на 3 февраля встреча В.Чуркина с новым американским постпредом Н.Хейли.

Накануне во время заседания Совета Безопасности ООН по Украине В.Чуркин, обращаясь к своей новой американской коллеге, заявил, что от ее работы во многом будет зависеть эффективность выполнения функций Совета Безопасности как коллективного органа, и пожелал ей успеха.

Н.Хейли в свою очередь выразила сожаление в связи с тем, что во время ее "первого выступления (в Совете Безопасности - ИФ) приходится осуждать агрессивные действия России".

"Мы хотим, чтобы наши отношения с Россией были лучше, но тем не менее, мрачная ситуация на востоке Украины требует явного и четкого осуждения российских действий", - сказала она.

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Тэги: ООН, РОССИЯ, США, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az