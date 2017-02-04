Корпус Стражей Исламской революции начинает на севере Ирана учения с использованием ракетных систем

Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) Ирана в субботу приступает к военным учениям в провинции Семнан на севере страны, в ходе которых должны использоваться различные ракетные системы, сообщает сайт ливанского издания "Дейли стар".

"В учениях будет задействованы различные типы радарных и ракетных систем отечественного производства, командно-контрольных центров и систем кибернетической войны", - говорится в заявлении КСИР.

"Дейли стар" отмечает, что речь идет о ракетах малого радиуса действия - до 75 км.

В заявлении отмечается, что цель маневров - продемонстрировать готовность КСИР к противодействию различным угрозам и "оскорбительным санкциям" США.

Накануне министерство финансов США сообщило, что американские власти ввели дополнительные ограничительные меры в отношении Тегерана.

В документе Минфина говорится, что санкции введены в рамках борьбы с терроризмом и "за нарушение режима нераспространения".

Ранее в пятницу высокопоставленный представитель администрации США, объясняя причину введенных санкций, заявил журналистам, что Иран "подрывает стабильность в регионе" и ведет себя "неприемлемо" и что "Ирану нужно сделать выбор".

В Вашингтоне также обвинили Тегеран в спонсировании терроризма.

Однако представитель Белого дома Шон Спайсер не стал отвечать на вопрос о том, готов ли в принципе президент США Дональд Трамп применять вооруженную силу против Ирана. Ш.Спайсер подчеркнул, что Д.Трамп в подобных случаях не любит заранее сообщать о своих планах.

В ответ власти Ирана назвали незаконными новые санкции, введенные Вашингтоном против их страны, и пообещали не оставить это без ответа.

29 января Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности. С подачи Израиля США инициировали в начале недели заседание СБ ООН для обсуждения пусков. Позднее Вашингтон расценил эти испытания как нарушение резолюции СБ ООН.