Авиаудары ВВС Турции по позициям террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии привели к "нейтрализации" 51 боевика, сообщает в субботу турецкая газета "Хюрриет" со ссылкой на заявление турецких военных.

По данным военных, среди боевиков - четыре "эмира". Удары наносились в районе городов Эль-Баб и Бзага.

Турецкие самолеты также атаковали 65 позиций ИГ, что привело к уничтожению 56 строений, занятых террористами, и трех их штаб-квартир.

В августе 2016 года армия Турции начала в Сирии военную операцию "Щит Евфрата", целью которой является ликвидация боевиков ИГ близ границы с Турцией.