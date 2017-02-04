Авиаудары ВВС Турции по позициям террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии привели к "нейтрализации" 51 боевика, сообщает в субботу турецкая газета "Хюрриет" со ссылкой на заявление турецких военных.
По данным военных, среди боевиков - четыре "эмира". Удары наносились в районе городов Эль-Баб и Бзага.
Турецкие самолеты также атаковали 65 позиций ИГ, что привело к уничтожению 56 строений, занятых террористами, и трех их штаб-квартир.
В августе 2016 года армия Турции начала в Сирии военную операцию "Щит Евфрата", целью которой является ликвидация боевиков ИГ близ границы с Турцией.
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