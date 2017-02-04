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Регион 04.02.2017 13:45

ВВС Турции "нейтрализовали" более 50 боевиков ИГ в Сирии - газета

Авиаудары ВВС Турции по позициям террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии привели к "нейтрализации" 51 боевика, сообщает в субботу турецкая газета "Хюрриет" со ссылкой на заявление турецких военных.

По данным военных, среди боевиков - четыре "эмира". Удары наносились в районе городов Эль-Баб и Бзага.

Турецкие самолеты также атаковали 65 позиций ИГ, что привело к уничтожению 56 строений, занятых террористами, и трех их штаб-квартир.

В августе 2016 года армия Турции начала в Сирии военную операцию "Щит Евфрата", целью которой является ликвидация боевиков ИГ близ границы с Турцией.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, ИГ, АВИАУДАРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az