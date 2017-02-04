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Культура 04.02.2017 14:05

Скончался народный артист России Георгий Тараторкин

Народный артист России Георгий Тараторкин скончался в субботу на 73-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает театр имени Моссовета.

Г.Тараторкин - лауреат Государственной премии РФ, лауреат премии правительства РФ, в 1966 году окончил Драматическую студию при Ленинградском Государственном ТЮЗе.

С 1966 по 1974 годы Г.Тараторкин - актер Ленинградского Государственного ТЮЗа, в Моссовете он с 1974 года.

Г.Тараторкин снялся более чем в 30 фильмах. Среди них: "Преступление и наказание", где он сыграл Родиона Раскольникова, а также "Дела сердечные", "Нам не дано предугадать", "Маленькие трагедии", "Чисто английское убийство", "Богач, бедняк" и др.

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Тэги: ЭКСПРЕСС, РОССИЯ, АРТИСТ, КОНЧИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az