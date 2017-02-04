В январе Грузию посетило рекордное за десятилетие число россиян

В январе 2017 года в Грузии побывало 62,1 тыс. граждан России, что стало рекордным показателем за последние 10 лет, сообщает информационно-аналитический департамент МВД Грузии.
По данным ведомства, число россиян, побывавших в стране в первом месяце этого года, увеличилось на 40,3% по сравнению с январем 2016 года.
Всего в январе текущего год Грузию посетили 387,1 тыс. иностранцев, что на 19,8% больше, чем в январе годом ранее. Из них туристов было 154,1 тыс. человек (рост на 32,4%), транзитом побывали в республике 65,3 тыс. человек (рост на 34,8%), остальные 167,7 тыс. - визитеры другой категории (рост на 5,9%), сообщает департамент.
По количеству граждан, посетивших Грузию, Россия занимает четвертое место после Азербайджана, Турции и Армении.
Более 44% россиян воспользовалось единственной в настоящее время автомобильной дорогой между РФ и Грузией, пролегающей через Дарьяльское ущелье. Число россиян, которые по этой дороге пересекли границу Грузии через контрольно-пропускной пункт "Верхний Ларс-Казбеги", в январе увеличилось на 47,1% - до 27,5 тыс. человек (53,4% всех визитеров, воспользовавшихся этим путем).
В 2016 году Грузию посетили 6 млн 350,8 тыс. иностранцев, что на 7,6% больше, чем в 2015 году, в том числе 1 млн 37,6 тыс. граждан РФ (рост за год на 12%).
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