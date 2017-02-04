Телефонный разговор Трампа с генсеком НАТО запланирован на воскресенье

Президент США Дональд Трамп, как ожидается, поговорит в воскресенье по телефону с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как сообщила пресс-служба Белого дома, разговор состоится в 16:15 по местному времени (00:15 МСК понедельника).