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Дальнее зарубежье 04.02.2017 15:10

Телефонный разговор Трампа с генсеком НАТО запланирован на воскресенье

Президент США Дональд Трамп, как ожидается, поговорит в воскресенье по телефону с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как сообщила пресс-служба Белого дома, разговор состоится в 16:15 по местному времени (00:15 МСК понедельника).

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Тэги: США, ТРАМП, НАТО, ГЕНСЕК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az