Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора в пятницу договорились встретиться в ближайшие недели, сообщила Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).
В коммюнике, распространенном в Брюсселе, говорится, что Ф.Могерини и С.Лавров обсудили ситуацию в Ливии и перспективы политического соглашения в этой стране.
Министр С.Лавров, отмечается в сообщении ЕВС, проинформировал Ф.Могерини о недавних переговорах в Астане по Сирии, а верховный представитель ЕС по иностранным делам проинформировала российского министра о европейской региональной инициативе и предстоящей конференции в Брюсселе о будущем Сирии.
"Могерини и Лавров долго обсуждали эскалацию насилия в восточной части Украины. Верховный представитель подчеркнула необходимость немедленно прекратить боевые действия и работать для полного осуществления минский соглашений", - сообщается в документе.
"Они договорились встретиться в ближайшие недели", - говорится в сообщении.
Ранее в МИД России сообщили, что С.Лавров и Ф.Могерини в пятницу в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Ливии, проблематику сирийского урегулирования, обострение обстановки на Украине, положение на Балканах.
"Условлено провести встречу на полях одного из предстоящих многосторонних мероприятий для более предметного рассмотрения возможностей взаимодействия по международным и региональным проблемам и в целом состояния дел в отношениях между Россией и ЕС", - говорится в сообщении МИД РФ, размещенном на сайте ведомства.
Разговор состоялся "по инициативе стороны ЕС".
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