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СНГ 04.02.2017 15:35

Могерини и Лавров договорились встретиться в "ближайшие недели", заявляют в Брюсселе

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора в пятницу договорились встретиться в ближайшие недели, сообщила Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

В коммюнике, распространенном в Брюсселе, говорится, что Ф.Могерини и С.Лавров обсудили ситуацию в Ливии и перспективы политического соглашения в этой стране.

Министр С.Лавров, отмечается в сообщении ЕВС, проинформировал Ф.Могерини о недавних переговорах в Астане по Сирии, а верховный представитель ЕС по иностранным делам проинформировала российского министра о европейской региональной инициативе и предстоящей конференции в Брюсселе о будущем Сирии.

"Могерини и Лавров долго обсуждали эскалацию насилия в восточной части Украины. Верховный представитель подчеркнула необходимость немедленно прекратить боевые действия и работать для полного осуществления минский соглашений", - сообщается в документе.

"Они договорились встретиться в ближайшие недели", - говорится в сообщении.

Ранее в МИД России сообщили, что С.Лавров и Ф.Могерини в пятницу в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Ливии, проблематику сирийского урегулирования, обострение обстановки на Украине, положение на Балканах.

"Условлено провести встречу на полях одного из предстоящих многосторонних мероприятий для более предметного рассмотрения возможностей взаимодействия по международным и региональным проблемам и в целом состояния дел в отношениях между Россией и ЕС", - говорится в сообщении МИД РФ, размещенном на сайте ведомства.

Разговор состоялся "по инициативе стороны ЕС".

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Тэги: ЕС, МОГЕРИНИ, РОССИЯ, ЛАВРОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az