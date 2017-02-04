В мотострелковых и танковых соединениях Сухопутных войск РФ могут появиться роты робототехнических комплексов

В ближайшее время в соединениях Сухопутных войск, кроме рот беспилотных летательных аппаратов, могут быть созданы роты робототехнических комплексов, сообщил в субботу в эфире радиостанции "Эхо Москвы" председатель Военно-научного комитета Сухопутных войск полковник Александр Романюта.
"В бригадах Сухопутных войск могут быть созданы роты робототехнических комплексов",- сказал он.
Этот вопрос будет рассмотрен в ближайшее время, сказал он.
"У нас есть как минимум четыре темы с Фондом перспективных исследований", - отметил А.Романюта.
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