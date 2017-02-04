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СНГ 04.02.2017 15:55

В мотострелковых и танковых соединениях Сухопутных войск РФ могут появиться роты робототехнических комплексов

В ближайшее время в соединениях Сухопутных войск, кроме рот беспилотных летательных аппаратов, могут быть созданы роты робототехнических комплексов, сообщил в субботу в эфире радиостанции "Эхо Москвы" председатель Военно-научного комитета Сухопутных войск полковник Александр Романюта.

"В бригадах Сухопутных войск могут быть созданы роты робототехнических комплексов",- сказал он.

Этот вопрос будет рассмотрен в ближайшее время, сказал он.

"У нас есть как минимум четыре темы с Фондом перспективных исследований", - отметил А.Романюта.

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Тэги: РОССИЯ, ВОЙСКА, РОТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az