В мотострелковых и танковых соединениях Сухопутных войск РФ могут появиться роты робототехнических комплексов

В ближайшее время в соединениях Сухопутных войск, кроме рот беспилотных летательных аппаратов, могут быть созданы роты робототехнических комплексов, сообщил в субботу в эфире радиостанции "Эхо Москвы" председатель Военно-научного комитета Сухопутных войск полковник Александр Романюта.

"В бригадах Сухопутных войск могут быть созданы роты робототехнических комплексов",- сказал он.

Этот вопрос будет рассмотрен в ближайшее время, сказал он.

"У нас есть как минимум четыре темы с Фондом перспективных исследований", - отметил А.Романюта.