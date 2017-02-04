Китай после высказываний нового шефа Пентагона предостерегает США от создания нестабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе

МИД КНР обратился к властям США с призывом проявлять благоразумие в своей политике в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает сингапурский телеканал "Чэннел ньюс Эйша" со ссылкой на слова представителя МИД Китая Лу Кана.
Заявлению МИД КНР предшествовал визит нового главы Пентагона Джеймса Мэттиса в Японию. В ходе поездки он заявил, что под американские гарантии безопасности Японии также подпадают острова Дяоюйдао (японское название - Сэнкаку) в Восточно-Китайском море, которые являются предметом территориального спора между КНР и Японией и при этом контролируются Токио.
"Мы призываем американскую сторону занять ответственную позицию, прекратить делать неправильные заявления... и избегать усложнения этого вопроса и привнесение нестабильности в региональную ситуацию", - сказал Лу Кан.
"Острова Дяоюйдао и примыкающие к ним острова с древних времен представляют собой неотъемлемую часть Китая, что является неизменным историческим фактом", - подчеркнул он.
Он добавил, что Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией являлся продуктом "холодной войны", и что этот договор не должен нарушать территориальный суверенитет Китая.
Ранее Дж.Мэттис на встрече с японским премьер-министром Синдзо Абэ и министром обороны Японии Томоми Инадой подтвердил союзнические обязательства США перед Японией. Он уточнил, что пятая статья Договора касается и островов Дяоюйдао.
Пятая статья Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией предполагает защиту США японской территории в том случае, если Япония подвергнется нападению третьей стороны.
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