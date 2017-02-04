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Внешняя политика 04.02.2017 15:29

Баку намерен продолжать эффективное сотрудничество с новой администрацией в Вашингтоне – помощник президента Азербайджана

Азербайджан нацелен на продолжение взаимовыгодного сотрудничества с новой администрацией США, заявил помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов в интервью саудовскому телеканалу "Аль-Ихбарийя".

"Мы с уважением относимся к воле американского народа и считаем избрание Дональда Трампа президентом США волеизъявлением американского народа", - заявил А.Гасанов, отвечая на вопрос о будущем азербайджано-американских отношений в период президентства Д.Трампа.

По его словам, Азербайджан и США имеют глубокие стратегические отношения.

"Эти связи охватывают сферы международной безопасности, энергобезопасности, а также борьбы с терроризмом. Азербайджанские миротворцы несут службу бок о бок с американскими военнослужащими в различных регионах мира. Мы хотим продолжения взаимовыгодного и эффективного сотрудничества с США", - сказал А.Гасанов.

А.Ахундов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, США, ОТНОШЕНИЯ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az