Баку намерен продолжать эффективное сотрудничество с новой администрацией в Вашингтоне – помощник президента Азербайджана

Азербайджан нацелен на продолжение взаимовыгодного сотрудничества с новой администрацией США, заявил помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов в интервью саудовскому телеканалу "Аль-Ихбарийя".

"Мы с уважением относимся к воле американского народа и считаем избрание Дональда Трампа президентом США волеизъявлением американского народа", - заявил А.Гасанов, отвечая на вопрос о будущем азербайджано-американских отношений в период президентства Д.Трампа.

По его словам, Азербайджан и США имеют глубокие стратегические отношения.

"Эти связи охватывают сферы международной безопасности, энергобезопасности, а также борьбы с терроризмом. Азербайджанские миротворцы несут службу бок о бок с американскими военнослужащими в различных регионах мира. Мы хотим продолжения взаимовыгодного и эффективного сотрудничества с США", - сказал А.Гасанов.

А.Ахундов