Азербайджан пригласил короля Саудовской Аравии принять участие в открытии IV Исламских игр солидарности

Азербайджан пригласил короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда принять участие в церемонии открытия IV Исламских игр солидарности, заявил помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов в интервью саудовскому телеканалу "Аль-Ихбарийя".

«Во время встречи с королем (2 февраля – ИФ-Аз) я сообщил ему, что президент и народ Азербайджана хотят видеть его на церемонии открытия IV Исламских игр солидарности (пройдут в Азербайджане в мае 2017 года – ИФ-Аз)», - заявил А.Гасанов.

А.Гасанов отметил наличие больших возможностей для углубления отношений между Азербайджаном и Саудовской Аравией, в частности в сфере туризма.

А.Ахундов