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СНГ 04.02.2017 16:59

Жириновский планирует участвовать в выборах президента РФ в 2018 году - в шестой раз

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о том, что намерен участвовать в выборах главы российского государства в 2018 году.

"Мы примем участие, и, скорее всего, я буду кандидатом от ЛДПР на этих выборах. Это будет уже в шестой раз", - сказал В.Жириновский журналистам в субботу.

Ранее он сообщил, что официально кандидатура на выборы президента от ЛДПР будет выдвинута на 31-м съезде ЛДПР 13 декабря этого года

По его словам, выдвижение его кандидатуры на выборах президента будет уже рекордом в рамках Европы. Никто другой, по словам В.Жириновского, столько раз не выдвигал свою кандидатуру на выборах президента.

"Если бы у нас были такие же условия, как в Америке, я бы победил, как Трамп", - заявил В.Жириновский.

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Тэги: РОССИЯ, ЖИРИНОВСКИЙ, ПРЕЗИДЕНТ-ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az