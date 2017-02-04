Жириновский планирует участвовать в выборах президента РФ в 2018 году - в шестой раз

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о том, что намерен участвовать в выборах главы российского государства в 2018 году.
"Мы примем участие, и, скорее всего, я буду кандидатом от ЛДПР на этих выборах. Это будет уже в шестой раз", - сказал В.Жириновский журналистам в субботу.
Ранее он сообщил, что официально кандидатура на выборы президента от ЛДПР будет выдвинута на 31-м съезде ЛДПР 13 декабря этого года
По его словам, выдвижение его кандидатуры на выборах президента будет уже рекордом в рамках Европы. Никто другой, по словам В.Жириновского, столько раз не выдвигал свою кандидатуру на выборах президента.
"Если бы у нас были такие же условия, как в Америке, я бы победил, как Трамп", - заявил В.Жириновский.
Азербайджан пригласил короля Саудовской Аравии принять участие в открытии IV Исламских игр солидарности
Баку намерен продолжать эффективное сотрудничество с новой администрацией в Вашингтоне – помощник президента Азербайджана
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 24 раза - Минобороны Азербайджана
Банковские вклады населения в Азербайджане в 2016г сократились на 22%
Центробанк Азербайджана на депозитном аукционе 6 февраля планирует привлечь 150 млн манатов
Найдено тело второго нефтяника, погибшего в Каспийском море
Скончался народный артист России Георгий Тараторкин
Ограничение въезда в США граждан семи стран не должно нарушать права спортсменов - комиссия МОК
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в Нахчыванской АР Азербайджана
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Представители СМИ посетили Информационный Центр компании Bakcell
Впервые в Баку в канун Праздника Святого Валентина 11 февраля пройдут гастроли ведущих российских артистов театра и кино
Абоненты Bakcell будут платить всего 1 гяпик за каждый мегабайт, потраченный в 28 странах мира
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии