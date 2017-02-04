"Яблоко" объявило о старте президентской кампании Явлинского

Партия "Яблоко" объявила о запуске президентской кампании Григория Явлинского.

Первый форум доверенных лиц кандидата в президенты России Г.Явлинского прошел в Москве в субботу. "Мы начинаем президентскую гонку с молодежи, потому что наша партия и наша кампания направлены на перспективу и будущее", - сказал на открытии форума член Бюро партии Иван Большаков.

В свою очередь председатель партии Эмилия Слабунова заявила, что "Яблоко" готово сделать предложение всем молодым гражданам России, которые "хотят увидеть будущее, построить его в соответствии со своими талантами и способностями".

"Наконец, "Яблоко" может предложить молодежи главное - кандидата на пост президента страны - Григория Явлинского", - подчеркнула она.

Сам Г.Явлинский, выступая в ходе форума, отметил, что видит будущее как "устройство страны, в котором люди имеют равные возможности реализовать себя, достичь всего, о чем они мечтали".

Партия "Яблоко" приняла решение о выдвижении Григория Явлинского в президенты России на съезде в феврале 2016 года.