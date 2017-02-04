В Вене по подозрению в причастности к террористической деятельности задержаны более 20 выходцев из Чечни

Австрийская полиция задержала в Вене 22 выходцев из Чечни по подозрению в деятельности, связанной с терроризмом, сообщает местное издание "Клайне цайтунг" со ссылкой на полицию.

Задержание произошло накануне вечером на Дунайском острове. У подозреваемых были изъяты пистолет, автомат и боеприпасы.

На группу из примерно 30 мужчин, собравшихся на площади, обратили внимание прохожие и вызвали полицию. Приехавшим на место сотрудникам правоохранительных органов собравшиеся заявили, что просто гуляют, а некоторые утверждали, что возвращаются со свадьбы. Однако полицейские обнаружили в снегу пистолет, который явно попытался выбросить кто-то из этих лиц.

После этого на место происшествия были вызваны сотрудники спецподразделения полиции.

В ходе личного досмотра и обыска нескольких автомобилей, принадлежащих подозреваемым, был обнаружен автомат, а также большое количество боеприпасов.

Возраст задержанных - от 25 до 50 лет.