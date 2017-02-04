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Дальнее зарубежье 04.02.2017 18:30

Air France возобновляет перевозку в США пассажиров, подпавших под ограничения на въезд на американскую территорию

Французская авиакомпания Air France в субботу объявила, что возобновляет перевозку в США пассажиров из ряда стран, против жителей которых Вашингтон ввел временные ограничения на въезд на американскую территорию, сообщает британская телерадиокорпорация Би-би-си.

Этому заявлению предшествовало решение федерального судьи в Сиэтле, штат Вашингтон, о частичном запрете выполнения указа президента США Дональда Трампа о приостановке приема беженцев из стран с преимущественно мусульманским населением.

"Гражданам из данных стран (упомянутых в указе Д.Трампа - ИФ) вновь разрешено вылететь в США в том случае, если их документы и визы в порядке", - приводит Би-би-си слова представителя Air France Эрве Эшлера.

Ранее о возобновлении перевозок этой категории пассажиров объявила компания Qatar Airways.

Принятый ранее указ Д.Трампа приостанавливает прием беженцев на 120 дней, а также на 90 дней закрывает въезд в США для граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

Белый дом распространил заявление о том, что министерство юстиции США в ближайшее время намерено оспорить решение федерального судьи из Сиэтла о частичном запрете исполнения указа Д.Трампа.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, США, ПАССАЖИРЫ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az