Air France возобновляет перевозку в США пассажиров, подпавших под ограничения на въезд на американскую территорию

Французская авиакомпания Air France в субботу объявила, что возобновляет перевозку в США пассажиров из ряда стран, против жителей которых Вашингтон ввел временные ограничения на въезд на американскую территорию, сообщает британская телерадиокорпорация Би-би-си.

Этому заявлению предшествовало решение федерального судьи в Сиэтле, штат Вашингтон, о частичном запрете выполнения указа президента США Дональда Трампа о приостановке приема беженцев из стран с преимущественно мусульманским населением.

"Гражданам из данных стран (упомянутых в указе Д.Трампа - ИФ) вновь разрешено вылететь в США в том случае, если их документы и визы в порядке", - приводит Би-би-си слова представителя Air France Эрве Эшлера.

Ранее о возобновлении перевозок этой категории пассажиров объявила компания Qatar Airways.

Принятый ранее указ Д.Трампа приостанавливает прием беженцев на 120 дней, а также на 90 дней закрывает въезд в США для граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

Белый дом распространил заявление о том, что министерство юстиции США в ближайшее время намерено оспорить решение федерального судьи из Сиэтла о частичном запрете исполнения указа Д.Трампа.