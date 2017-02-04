У Эстонии нет оснований кого-либо опасаться - президент Кальюлайд

У Эстонии нет оснований чувствовать себя неполноценной или бояться кого-либо, считает президент Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid).

"Нет смысла сравнивать нынешнюю ситуацию с "холодной войной", сегодня говорят между собой больше, чем в те времена. Так что отношения даже лучше", - сказала в субботу побывавшая на этой неделе в городе Пярну президент местной газете "Пярну Постимеэс" (Parnu Postimees).

"Однако НАТО - это не бумаги или нейлоновый зонтик, оно состоит из снаряжения и войск, и именно это обеспечивает мир", - считает глава государства.

При этом она призвала напомнить вместе с другими государствами Балтийского моря остальному миру, что "к сожалению, напряженность была частью нашей жизни. Всегда. И на нее нужно адекватно реагировать".

При этом президент подчеркнула, что "нет никаких оснований бояться".