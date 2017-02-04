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Дальнее зарубежье 04.02.2017 20:35

У Эстонии нет оснований кого-либо опасаться - президент Кальюлайд

У Эстонии нет оснований чувствовать себя неполноценной или бояться кого-либо, считает президент Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid).

"Нет смысла сравнивать нынешнюю ситуацию с "холодной войной", сегодня говорят между собой больше, чем в те времена. Так что отношения даже лучше", - сказала в субботу побывавшая на этой неделе в городе Пярну президент местной газете "Пярну Постимеэс" (Parnu Postimees).

"Однако НАТО - это не бумаги или нейлоновый зонтик, оно состоит из снаряжения и войск, и именно это обеспечивает мир", - считает глава государства.

При этом она призвала напомнить вместе с другими государствами Балтийского моря остальному миру, что "к сожалению, напряженность была частью нашей жизни. Всегда. И на нее нужно адекватно реагировать".

При этом президент подчеркнула, что "нет никаких оснований бояться".

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, СИТУАЦИЯ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az