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Дальнее зарубежье 04.02.2017 18:58

Сирийская оппозиция начинает новую фазу операции по освобождению города Ракка от боевиков ИГ - СМИ

Курдско-сирийский альянс "Сирийские демократические силы" (SDF), поддерживаемый США, приступает к новому этапу операции по освобождению сирийского города Ракка от террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), сообщают западные СМИ.

По словам представителя SDF, силы альянса будут наносить удары по позициям террористов в восточной части провинции Ракка.

Он добавил, что к SDF присоединились 750 арабских бойцов, которых тренировали инструкторы возглавляемой США международной коалиции против ИГ. Однако, как подчеркнул представитель SDF, альянсу не хватает оружия.

СМИ напоминают, что ранее США направили на помощь альянсу около 500 военнослужащих, включая саперов, инструкторов и бойцов сил специальных операций.

По данным СМИ, две трети из примерно 30-тысячного альянса принадлежат к курдским ополченцам из "Отрядов народной самообороны" (YPG), которые Турция считает террористическими. В связи с этим поставки США военной помощи альянсу вызывает разногласия между Анкарой и Вашингтоном.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: СИРИЯ, ОППОЗИЦИЯ, РАККА, ОПЕРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az