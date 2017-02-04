Qatar Airways объявила о возобновлении перевозок в США пассажиров, подпавших под ограничения на въезд в эту страну

Авиакомпания Qatar Airways заявила, что она возобновляет перевозку в США пассажиров из ряда стран, против жителей которых Вашингтон ввел временные меры, ограничивающие въезд на американскую территорию, сообщают западные СМИ.

Этому заявлению предшествовало решение федерального судьи в Сиэтле, штат Вашингтон, о частичном запрете выполнения указа президента США Дональда Трампа о приостановке приема беженцев.

"По указанию Таможенно-пограничной службы США гражданам семи стран (из указа Д.Трампа - ИФ) и всем беженцам, желающим въехать в США, при наличии действительной, не истекшей визы США (или вида на жительство в США) будет разрешено вылететь в США, и они пройдут необходимые процедуры после прибытия", - говорится в заявлении Qatar Airways.

Ранее компания не допускала на борт самолетов, следующих в США, некоторое число пассажиров, подпадавших под действие указа.

Самолеты Qatar Airways летают в 15 городов США, включая Нью-Йорк, Атланту и Чикаго.

Принятый ранее указ Д.Трампа приостанавливает прием беженцев на 120 дней, а также на 90 дней закрывает въезд в США для граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

Белый дом распространил заявление о том, что министерство юстиции США в ближайшее время намерено оспорить решение федерального судьи из Сиэтла о частичном запрете исполнения указа Д.Трампа.