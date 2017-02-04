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СНГ 04.02.2017 19:45

Гражданина Турции, разыскиваемого Интерполом за причастность к финансированию терроризма, задержали на Украине

Пограничники Львовского отряда в пятницу задержали гражданина Турции, который, возможно, причастен к финансированию терроризма, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы в субботу.

Гражданин Турции был задержан во время оформления на прилет на Украину рейса "Стамбул-Львов". Информация о нем содержалась в базе данных Интерпола.

"В дальнейшем выяснилось, что 43-летнего турка разыскивают правоохранительные органы Франции за финансирование терроризма на протяжении 2006-2008 годов", - отмечается в сообщении.

В настоящее время задержанный гражданин Турции передан сотрудникам Национальной полиции.

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Тэги: УКРАИНА, ИНТЕРПОЛ, ЗАДЕРЖАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az