Гражданина Турции, разыскиваемого Интерполом за причастность к финансированию терроризма, задержали на Украине

Пограничники Львовского отряда в пятницу задержали гражданина Турции, который, возможно, причастен к финансированию терроризма, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы в субботу.

Гражданин Турции был задержан во время оформления на прилет на Украину рейса "Стамбул-Львов". Информация о нем содержалась в базе данных Интерпола.

"В дальнейшем выяснилось, что 43-летнего турка разыскивают правоохранительные органы Франции за финансирование терроризма на протяжении 2006-2008 годов", - отмечается в сообщении.

В настоящее время задержанный гражданин Турции передан сотрудникам Национальной полиции.