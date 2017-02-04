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Дальнее зарубежье 04.02.2017 20:05

Премьер Латвии призывает страны ЕС к единству в отношении Великобритании и США

Страны ЕС должны быть едины как в переговорах о выходе Великобритании из Евросоюза, так и в отношениях с США, заявил на неформальном саммите Совета ЕС на Мальте премьер-министр Латвии Марис Кучинскис.

Среди вопросов, которые лидеры ЕС обсуждали на саммите 3 февраля, было будущее ЕС после выхода Великобритании и отношения с США, сообщил пресс-секретарь латвийского премьера Андрей Вайварс.

"Мы очень внимательно наблюдаем за процессами, которые идут в США после того, как президентом стал Дональд Трамп. Ясно, что нам надо искать точки соприкосновения, сферы, в которых сотрудничество может проходить в интересах как ЕС, так и США", - сказал М.Кучинскис.

По его словам, в интересы Латвии входит сотрудничество с США в сфере безопасности в рамках НАТО. "Но в то же время ясно, что европейские страны должны выполнять все свои обязательства перед НАТО", - сказал премьер. Латвия обязалась выделять на оборону 2% от ВВП, начиная с 2018 года, напомнил М.Кучинскис.

Он выразил удовлетворение тем, что решение британских избирателей о выходе страны из ЕС не раскололо, а сблизило остальные страны, и нет речи о том, что какая-то страна или группа стран может по отдельности вести переговоры о дальнейшем сотрудничестве с Великобританией.

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Тэги: ЛАТВИЯ, ЕС, ЕВРОПА, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az