Премьер Молдавии призвал начать рассмотрение политических вопросов, связанных со статусом Приднестровья

Премьер-министр Молдавии Павел Филип считает, что в переговорах в формате "5+2" необходимо начать обсуждение политических вопросов, связанных со статусом Приднестровья.
Как сообщила "Интерфаксу" пресс-служба правительства, об этом он заявил в субботу в ходе встречи с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Австрии Себастьян Курц (Sebastian Kurz)
По мнению премьера, 2017 год будет "более насыщенным событиями в процессе переговоров по приднестровскому урегулированию, в том числе, и путем активизации встреч в формате "5 + 2" (Молдавия, Приднестровье, Россия, Украина, ОБСЕ, а также наблюдатели от США и Европейского союза) и "1 + 1" (Молдавия и Приднестровье)".
Он отметил, что "пора инициировать обсуждения политических вопросов по всем трем корзинам на переговорах в формате "5+2".
"Пришло время начать обсуждение вопросов третьей корзины, касающихся вопросов безопасности и статуса Приднестровья. Это в том числе и то, что мы называем политикой "маленьких шагов", которые ведут к укреплению доверия. Конечной целью мер по укреплению доверия должно стать решение приднестровской проблемы и воссоединение этих двух берегов Днестра", - подчеркнул П.Филип.
Он отметил, что визит в Кишинев нового действующего председателя ОБСЕ "является уникальной возможностью рассмотреть общую повестку дня на 2017 год по вопросу урегулирования приднестровского конфликта".
"Важно, чтобы уровень доверия между сторонами вырос, были подписаны некоторые документы и есть благоприятные предпосылки для дальнейших дискуссий", - заявил премьер.
Со своей стороны С.Курц, выразил поддержку процессу урегулирования приднестровского конфликта. "Мы попытаемся внести вклад в разрешение нерешенных конфликтов, и центральная задача ОБСЕ - урегулирование приднестровского конфликта на основе принципа суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова с учетом особого статуса Приднестровского региона", - сказал С.Курц, который находится в Молдавии с двухдневным визитом.
Переговоры по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" не проводятся уже два с половиной года. В 2016 году удалось провести две неформальные встречи участников переговорного процесса в Германии, но переговоры так и не были возобновлены. В начале июня в Берлине был подписан протокол из семи пунктов, после выполнения которых предстояло принять решение о возобновлении переговоров в формате "5+2". Однако протокол остался невыполненным, что не позволило принять решение о возобновлении полномасштабных переговоров.
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