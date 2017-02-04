Трамп пообещал отменить решение федерального судьи США, приостановившего действие президентского указа об иммиграции

Президент США Дональд Трамп дал обещание аннулировать постановление федерального судьи в Сиэтле о частичном запрете выполнения указа президента о приостановке приема беженцев из стран с преимущественно мусульманским населением.
"Постановление этого так называемого судьи, которое фактически лишает нашу страну (возможности - ИФ) применять свое право - смехотворно, и будет отменено!" - говорится на странице Д.Трампа в "Твиттере".
"Когда страна более не может сказать, кто может, а кто не может въезжать и выезжать из нее, особенно по причинам, связанным с защитой и безопасностью - это большая проблема!" - пишет Д.Трамп.
Президент также отметил, что "определенные ближневосточные страны" поддержали его указ, поскольку понимают обстановку в сфере безопасности.
Принятый ранее указ Д.Трампа приостанавливает прием беженцев на 120 дней, а также на 90 дней закрывает въезд в США для граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.
Белый дом распространил заявление о том, что министерство юстиции США в ближайшее время намерено оспорить решение федерального судьи из Сиэтла о частичном запрете исполнения указа Д.Трампа.
Азербайджан пригласил короля Саудовской Аравии принять участие в открытии IV Исламских игр солидарности
Баку намерен продолжать эффективное сотрудничество с новой администрацией в Вашингтоне – помощник президента Азербайджана
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 24 раза - Минобороны Азербайджана
Банковские вклады населения в Азербайджане в 2016г сократились на 22%
Центробанк Азербайджана на депозитном аукционе 6 февраля планирует привлечь 150 млн манатов
Найдено тело второго нефтяника, погибшего в Каспийском море
Скончался народный артист России Георгий Тараторкин
Ограничение въезда в США граждан семи стран не должно нарушать права спортсменов - комиссия МОК
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в Нахчыванской АР Азербайджана
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Представители СМИ посетили Информационный Центр компании Bakcell
Впервые в Баку в канун Праздника Святого Валентина 11 февраля пройдут гастроли ведущих российских артистов театра и кино
Абоненты Bakcell будут платить всего 1 гяпик за каждый мегабайт, потраченный в 28 странах мира
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии