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Дальнее зарубежье 04.02.2017 21:18

В Лондоне прошла акция протеста против готовящегося визита Трампа

Несколько тысяч демонстрантов в субботу вышли на улицы Лондона в знак протеста против планируемого на лето 2017 года визита президента США Дональда Трампа в Великобританию, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Протестующие прошли около 3 км от здания посольства США в Лондоне до парламента. Активисты требовали отменить приглашение в адрес Д.Трампа и скандировали лозунги против американского президента.

Как сообщалось ранее, в Великобритании электронная петиция за отмену официального визита президента США набрала уже более 1,8 млн подписей.

Британский парламент в свою очередь запланировал на 20 февраля слушания по этой петиции.

Однако в британском правительстве заявили, что не собираются отзывать направленное Д.Трампу приглашение.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ТРАМП, ВИЗИТ, ПРОТЕСТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az