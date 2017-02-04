В Лондоне прошла акция протеста против готовящегося визита Трампа

Несколько тысяч демонстрантов в субботу вышли на улицы Лондона в знак протеста против планируемого на лето 2017 года визита президента США Дональда Трампа в Великобританию, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Протестующие прошли около 3 км от здания посольства США в Лондоне до парламента. Активисты требовали отменить приглашение в адрес Д.Трампа и скандировали лозунги против американского президента.

Как сообщалось ранее, в Великобритании электронная петиция за отмену официального визита президента США набрала уже более 1,8 млн подписей.

Британский парламент в свою очередь запланировал на 20 февраля слушания по этой петиции.

Однако в британском правительстве заявили, что не собираются отзывать направленное Д.Трампу приглашение.