Грузия за год увеличила экспорт вина в 2,8 раза

Грузия в январе 2017 года экспортировала 4 млн 322,7 тыс. бутылок натурального виноградного вина (емкостью 0,75 литра), что на 184% больше по сравнению с январем 2016 года, сообщает национальное агентство вина Минсельхоза республики.

Выручка от экспорта грузинского вина, который осуществлялся на рынки 26 стран, выросла в 2,4 раза - до $8,8 млн.

По информации ведомства, наибольший объем экспорта вина пришелся на Россию, поставки на рынок которой выросли в 3 раза - до 2 млн 861,5 тыс. бутылок (66,2% общего объема экспорта).

На втором месте - Украина, куда было поставлено 402,9 тыс. бутылок вина, что вдвое больше, чем в январе прошлого года. В пятерку основных импортеров грузинского вина входят также Китай, Польша и Казахстан.

В январе этого года Грузия также экспортировала в 8 стран 897 тыс. бутылок бренди (емкость 0,5 литра), что на 59,4% больше, чем в том же месяце годом ранее. Выручка от реализации бренди составила $2,25 млн (рост на 49%).

Наряду с вином и бренди, Грузия экспортировала чачу (грузинская водка), коньячный спирт, виноматериалы, в результате чего за январь общий доход от их реализации на внешнем рынке составил $21,7 млн (рост в 3,3 раза).

Грузия в 2016 году экспортировала около 50 млн бутылок виноградного вина, что на 38% больше, чем в 2015 году. Поставки в Россию в прошлом году выросли на 48,7%, до 27 млн 222,1 тыс. бутылок (54,4% общего объема экспорта).

Россия вводила запрет на поставки винной продукции из Грузии в 2006 году из-за претензий к качеству. Экспорт грузинского вина на рынок РФ был возобновлен с июня 2013 года.