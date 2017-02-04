Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.9111 EUR   2.0561 RUR   0.0322 GBR   2.3929 TRY   0.511

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.54 Brent   56.56

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 12° 7 Фев 8 Фев

Регион 04.02.2017 21:38

Грузия за год увеличила экспорт вина в 2,8 раза

Грузия в январе 2017 года экспортировала 4 млн 322,7 тыс. бутылок натурального виноградного вина (емкостью 0,75 литра), что на 184% больше по сравнению с январем 2016 года, сообщает национальное агентство вина Минсельхоза республики.

Выручка от экспорта грузинского вина, который осуществлялся на рынки 26 стран, выросла в 2,4 раза - до $8,8 млн.

По информации ведомства, наибольший объем экспорта вина пришелся на Россию, поставки на рынок которой выросли в 3 раза - до 2 млн 861,5 тыс. бутылок (66,2% общего объема экспорта).

На втором месте - Украина, куда было поставлено 402,9 тыс. бутылок вина, что вдвое больше, чем в январе прошлого года. В пятерку основных импортеров грузинского вина входят также Китай, Польша и Казахстан.

В январе этого года Грузия также экспортировала в 8 стран 897 тыс. бутылок бренди (емкость 0,5 литра), что на 59,4% больше, чем в том же месяце годом ранее. Выручка от реализации бренди составила $2,25 млн (рост на 49%).

Наряду с вином и бренди, Грузия экспортировала чачу (грузинская водка), коньячный спирт, виноматериалы, в результате чего за январь общий доход от их реализации на внешнем рынке составил $21,7 млн (рост в 3,3 раза).

Грузия в 2016 году экспортировала около 50 млн бутылок виноградного вина, что на 38% больше, чем в 2015 году. Поставки в Россию в прошлом году выросли на 48,7%, до 27 млн 222,1 тыс. бутылок (54,4% общего объема экспорта).

Россия вводила запрет на поставки винной продукции из Грузии в 2006 году из-за претензий к качеству. Экспорт грузинского вина на рынок РФ был возобновлен с июня 2013 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ВИНО, РОССИЯ, ЭКСПОРТ


Похожие новости


Грузия за год увеличила экспорт вина на 44% Грузия в 2014 году планирует поставить на рынок РФ до 30 млн бутылок вина В Тбилиси надеются, что препятствий для экспорта грузинского вина в РФ не возникнет Вторая инспекция грузинских виноделов в конце марта может не состояться - Онищенко Грузинский патриарх считает, что возобновление поставок вин на российский рынок поможет наладить отношения между странами Более 60 компаний из Грузии готовы поставлять вино и минеральную воду в Россию

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az