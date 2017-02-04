Президент Молдавии выразил надежду на активизацию переговоров по приднестровскому вопросу

Президент Молдавии Игорь Додон в ходе встречи с действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Себастьяном Курцем выступил за интенсификацию процесса приднестровского урегулирования.

"Выразил надежду, что председательство Австрии в ОБСЕ будет способствовать активизации переговорного процесса, касающегося урегулирования приднестровского вопроса. Я озвучил свое видение по этому поводу, а также шаги, которые мы предлагаем предпринять в данной связи в ближайшем будущем", - написал И.Додон на своей странице в Фейсбук по итогам встречи в субботу.

"Несмотря на то, что у нас с правительством различные видения многих вопросов, касающихся как внутренней, так и внешней политики, в том, что касается реинтеграции республики, я выступаю за общий подход и сотрудничество (в вопросе приднестровского урегулирования - ИФ) во имя поиска оптимальных решений на благо граждан, живущих и на правом, и на левом берегу", - отметил он.

По мнению И.Додона, процесс приднестровского урегулирования должен завершиться воссоединением Молдавии и Приднестровья, которое получит специальный статус.

Он также сообщил о намерении организовать в Кишиневе в конце 2017 года совместно с ОБСЕ международной конференции на тему: "Республика Молдова - территория стабильности и развития или новые проблемы в отношениях между Востоком и Западом".

Переговоры по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" не проводятся уже два с половиной года. В 2016 году удалось провести две неформальные встречи участников переговорного процесса в Германии, но переговоры так и не были возобновлены. В начале июня в Берлине был подписан протокол из семи пунктов, после выполнения которых предстояло принять решение о возобновлении переговоров в формате "5+2". Однако протокол остался невыполненным, что не позволило принять решение о возобновлении полномасштабных переговоров.