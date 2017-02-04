Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.9111 EUR   2.0561 RUR   0.0322 GBR   2.3929 TRY   0.511

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.54 Brent   56.56

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 12° 7 Фев 8 Фев

СНГ 04.02.2017 21:58

Президент Молдавии выразил надежду на активизацию переговоров по приднестровскому вопросу

Президент Молдавии Игорь Додон в ходе встречи с действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Себастьяном Курцем выступил за интенсификацию процесса приднестровского урегулирования.

"Выразил надежду, что председательство Австрии в ОБСЕ будет способствовать активизации переговорного процесса, касающегося урегулирования приднестровского вопроса. Я озвучил свое видение по этому поводу, а также шаги, которые мы предлагаем предпринять в данной связи в ближайшем будущем", - написал И.Додон на своей странице в Фейсбук по итогам встречи в субботу.

"Несмотря на то, что у нас с правительством различные видения многих вопросов, касающихся как внутренней, так и внешней политики, в том, что касается реинтеграции республики, я выступаю за общий подход и сотрудничество (в вопросе приднестровского урегулирования - ИФ) во имя поиска оптимальных решений на благо граждан, живущих и на правом, и на левом берегу", - отметил он.

По мнению И.Додона, процесс приднестровского урегулирования должен завершиться воссоединением Молдавии и Приднестровья, которое получит специальный статус.

Он также сообщил о намерении организовать в Кишиневе в конце 2017 года совместно с ОБСЕ международной конференции на тему: "Республика Молдова - территория стабильности и развития или новые проблемы в отношениях между Востоком и Западом".

Переговоры по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" не проводятся уже два с половиной года. В 2016 году удалось провести две неформальные встречи участников переговорного процесса в Германии, но переговоры так и не были возобновлены. В начале июня в Берлине был подписан протокол из семи пунктов, после выполнения которых предстояло принять решение о возобновлении переговоров в формате "5+2". Однако протокол остался невыполненным, что не позволило принять решение о возобновлении полномасштабных переговоров.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az
Версия для печати
Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, ОБСЕ, ПРЕЗИДЕНТ


Похожие новости


МИД Молдавии назвал "нелегитимным" открытие представительства Приднестровья в Москве, призывает власти РФ отказать Тирасполю НАТО уважает территориальную целостностью Молдавии и не собирается признавать Приднестровье - Столтенберг Президент Молдавии считает ошибочной идею присоединения Приднестровья к России Эстония выступает за вовлечение Приднестровья в процесс интеграции с ЕС Глава МИД Молдавии высказался за предоставление Приднестровью особого статуса - как средства разрешения конфликта Кишинева с Тирасполем Президент Молдавии в ООН призвал вывести российские войска из Приднестровья

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az