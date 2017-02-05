Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.9111 EUR   2.0561 RUR   0.0322 GBR   2.3929 TRY   0.511

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.54 Brent   56.56

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 12° 7 Фев 8 Фев

СНГ 05.02.2017 09:00

Трамп намерен приложить усилия к восстановлению мира на Украине - Белый дом

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет прилагать усилия, чтобы обеспечить мир в районе российско-украинской границы, сообщил в воскресенье Белый дом.

"Мы будем работать с Украиной, Россией и всеми заинтересованными сторонами, чтобы помочь им восстановить мир вдоль границы", - заявил Д.Трамп в телефонной беседе с украинским президентом Петром Порошенко, следует из сообщения, распространенного Белым домом.

В нем также указывается, что стороны обсудили вопрос о возможности личной встречи в ближайшее время.

Администрация П.Порошенко, со своей стороны, проинформировала, что в ходе беседы особое внимание стороны уделили урегулированию ситуации в Донбассе.

"Стороны выразили глубокую обеспокоенность из-за эскалации напряженности и ухудшения гуманитарной ситуации, прежде всего в районе Авдеевки. Лидеры стран отметили крайнюю необходимость установления режима полного прекращения огня", - говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте президента Украины.

Разговор Д.Трампа и П.Порошенко продлился более часа. Как сообщил на своей странице в Фейсбуке пресс-секретарь украинского Святослав Цеголко, стороны также "обсудили вопрос укрепления стратегического партнерства между Украиной и США".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az
Версия для печати
Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, УКРАИНА, РОССИЯ


Похожие новости


Трамп: Иран играет с огнем Демократы затягивают утверждения кандидатур на правительственные должности по политическим причинам - Трамп Президент Азербайджана принял главу Американского еврейского комитета Олланд считает администрацию Трампа "вызовом" для ЕС Марк Цукерберг отрицает желание стать президентом США Президент Мексики вновь отказался платить за стену на границе с США

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az