Трамп намерен приложить усилия к восстановлению мира на Украине - Белый дом

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет прилагать усилия, чтобы обеспечить мир в районе российско-украинской границы, сообщил в воскресенье Белый дом.

"Мы будем работать с Украиной, Россией и всеми заинтересованными сторонами, чтобы помочь им восстановить мир вдоль границы", - заявил Д.Трамп в телефонной беседе с украинским президентом Петром Порошенко, следует из сообщения, распространенного Белым домом.

В нем также указывается, что стороны обсудили вопрос о возможности личной встречи в ближайшее время.

Администрация П.Порошенко, со своей стороны, проинформировала, что в ходе беседы особое внимание стороны уделили урегулированию ситуации в Донбассе.

"Стороны выразили глубокую обеспокоенность из-за эскалации напряженности и ухудшения гуманитарной ситуации, прежде всего в районе Авдеевки. Лидеры стран отметили крайнюю необходимость установления режима полного прекращения огня", - говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте президента Украины.

Разговор Д.Трампа и П.Порошенко продлился более часа. Как сообщил на своей странице в Фейсбуке пресс-секретарь украинского Святослав Цеголко, стороны также "обсудили вопрос укрепления стратегического партнерства между Украиной и США".