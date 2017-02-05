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Дальнее зарубежье 05.02.2017 09:22

Американский минюст оспаривает решение суда о замораживании исполнения иммиграционного указа Трампа - СМИ

Министерство юстиции США приняло решение оспорить решение суда о приостановке действия указа президента Дональда Трампа о 90-дневном запрете на въезд в США граждан семи стран: Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

Как сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП), минюст подал апелляцию на решение судьи Сиэтла Джемса Робарта, который своим решением приостановил действие президентского указа. В связи с этим министерство внутренней безопасности США было вынуждено остановить все действия, которые принимались во исполнение указа.

Указ вызвал волну протестов в США и ряде других стран мира. Вместе с тем, вице-президент США Майк Пенс назвал решение президента о введении временного ограничения на въезд правильным, поскольку оно служит интересам обеспечения безопасности Соединенных Штатов.

В интервью телеканалу АВС М.Пенс заявил, что указом ограничивается въезд из стран, "которые имеют проблемы в области терроризма". Этим, по его словам, Д.Трамп продемонстрировал, что "правительство ставит обеспечение безопасности народа Америки на первое место".

При этом вице-президент объявил, что администрация будет принимать меры к тому, чтобы добиться отмены решения судьи Сиэтла.

Как сообщают мировые СМИ, отмена действия указа Д.Трампа вызвало ажиотаж среди имеющих американские въездные визы граждан семи стран, попавших под его действие. Они пытаются в кратчайшие сроки попасть на вылетающие в США авиарейсы из опасений, что приостановка реализации предусмотренных указом мер может продлиться лишь короткое время.

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Тэги: США, ТРАМП, УКАЗ, МИНЮСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az