Американский минюст оспаривает решение суда о замораживании исполнения иммиграционного указа Трампа - СМИ

Министерство юстиции США приняло решение оспорить решение суда о приостановке действия указа президента Дональда Трампа о 90-дневном запрете на въезд в США граждан семи стран: Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.
Как сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП), минюст подал апелляцию на решение судьи Сиэтла Джемса Робарта, который своим решением приостановил действие президентского указа. В связи с этим министерство внутренней безопасности США было вынуждено остановить все действия, которые принимались во исполнение указа.
Указ вызвал волну протестов в США и ряде других стран мира. Вместе с тем, вице-президент США Майк Пенс назвал решение президента о введении временного ограничения на въезд правильным, поскольку оно служит интересам обеспечения безопасности Соединенных Штатов.
В интервью телеканалу АВС М.Пенс заявил, что указом ограничивается въезд из стран, "которые имеют проблемы в области терроризма". Этим, по его словам, Д.Трамп продемонстрировал, что "правительство ставит обеспечение безопасности народа Америки на первое место".
При этом вице-президент объявил, что администрация будет принимать меры к тому, чтобы добиться отмены решения судьи Сиэтла.
Как сообщают мировые СМИ, отмена действия указа Д.Трампа вызвало ажиотаж среди имеющих американские въездные визы граждан семи стран, попавших под его действие. Они пытаются в кратчайшие сроки попасть на вылетающие в США авиарейсы из опасений, что приостановка реализации предусмотренных указом мер может продлиться лишь короткое время.
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