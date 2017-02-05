Саакашвили хочет добиваться досрочных выборов в Раду в координации с украинскими партиями

Бывший глава Одесской областной государственной администрации Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили провел встречи с лидерами партий "Самопомич", "Демократический альянс", "Гражданская позиция" для координации действий с целью добиться проведения досрочных выборов в Верховную Раду Украины.

"Мы начали серию встреч с политическими лидерами, с целью создания широкого фронта в поддержку досрочных выборов в Верховную Раду и нового избирательного закона. Сегодня во Львове обсуждали координацию с моими друзьями, лидерами "Самопомочи" и "Демальянса"", - написал он на своей странице в Facebook.

М.Саакашвили отметил, что также поговорил и с Анатолием Гриценко (лидер "Гражданской позиции" - ИФ), "в следующем раунде будем встречаться с ним и другими патриотическими демократическими силами".