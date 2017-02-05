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СНГ 05.02.2017 09:55

Саакашвили хочет добиваться досрочных выборов в Раду в координации с украинскими партиями

Бывший глава Одесской областной государственной администрации Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили провел встречи с лидерами партий "Самопомич", "Демократический альянс", "Гражданская позиция" для координации действий с целью добиться проведения досрочных выборов в Верховную Раду Украины.

"Мы начали серию встреч с политическими лидерами, с целью создания широкого фронта в поддержку досрочных выборов в Верховную Раду и нового избирательного закона. Сегодня во Львове обсуждали координацию с моими друзьями, лидерами "Самопомочи" и "Демальянса"", - написал он на своей странице в Facebook.

М.Саакашвили отметил, что также поговорил и с Анатолием Гриценко (лидер "Гражданской позиции" - ИФ), "в следующем раунде будем встречаться с ним и другими патриотическими демократическими силами".

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Тэги: УКРАИНА, СААКАШВИЛИ, ПЕРЕГОВОРЫ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az