Саакашвили хочет добиваться досрочных выборов в Раду в координации с украинскими партиями

Бывший глава Одесской областной государственной администрации Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили провел встречи с лидерами партий "Самопомич", "Демократический альянс", "Гражданская позиция" для координации действий с целью добиться проведения досрочных выборов в Верховную Раду Украины.
"Мы начали серию встреч с политическими лидерами, с целью создания широкого фронта в поддержку досрочных выборов в Верховную Раду и нового избирательного закона. Сегодня во Львове обсуждали координацию с моими друзьями, лидерами "Самопомочи" и "Демальянса"", - написал он на своей странице в Facebook.
М.Саакашвили отметил, что также поговорил и с Анатолием Гриценко (лидер "Гражданской позиции" - ИФ), "в следующем раунде будем встречаться с ним и другими патриотическими демократическими силами".
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