Латвия возвела 23 км забора вдоль границы с Россией, еще 60 км планирует построить в этом году - СМИ

На границе Латвии и России установлено уже 23 км забора для препятствования проникновения нелегальных мигрантов, сообщила пресс-секретарь Государственной пограничной охраны Латвии Евгения Позняк.

"Работы по строительству забора начаты в 2015 году, и их планируется завершить до 2019 года. В настоящее время на границе оборудована приграничная полоса длиной 65 км (. . .) Минимальная высота забора составит 2,7 м, включая колючую проволоку", - цитирует новостной сайт Delfi.lv. Е.Позняка.

В текущем году на оборудование латвийско-российской границы выделено 6,3 млн евро, что, согласно имеющимся планам, позволит оборудовать приграничную полосу длиной 150 км и построить 60 км забора, сообщила Е.Позняк.

Общая протяженность латвийско-российской границы достигает 276 км, из них забором будут оборудованы 193 км - те участки, где нет естественных препятствий. Всего на строительство забора планируется истратить 17 млн евро.