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СНГ 05.02.2017 10:55

Латвия возвела 23 км забора вдоль границы с Россией, еще 60 км планирует построить в этом году - СМИ

На границе Латвии и России установлено уже 23 км забора для препятствования проникновения нелегальных мигрантов, сообщила пресс-секретарь Государственной пограничной охраны Латвии Евгения Позняк.

"Работы по строительству забора начаты в 2015 году, и их планируется завершить до 2019 года. В настоящее время на границе оборудована приграничная полоса длиной 65 км (. . .) Минимальная высота забора составит 2,7 м, включая колючую проволоку", - цитирует новостной сайт Delfi.lv. Е.Позняка.

В текущем году на оборудование латвийско-российской границы выделено 6,3 млн евро, что, согласно имеющимся планам, позволит оборудовать приграничную полосу длиной 150 км и построить 60 км забора, сообщила Е.Позняк.

Общая протяженность латвийско-российской границы достигает 276 км, из них забором будут оборудованы 193 км - те участки, где нет естественных препятствий. Всего на строительство забора планируется истратить 17 млн евро.

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Тэги: ЛАТВИЯ, РОССИЯ, ГРАНИЦА, СТЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az