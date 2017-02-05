Трамп пока не уверен, сложатся ли его отношения с российским лидером

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News сказал, что уважает президента России Владимира Путина, но несмотря на уважение, не знает, поладят ли они друг с другом.

"Я считаю, лучше поладить с Россией, чем нет. И если Россия поможет нам бороться с "Исламским государством" (запрещена в России - ИФ) в нашем главном бою и исламским терроризмом по всему миру, будет хорошо", - сказал Д.Трамп.

"Полажу ли я с ним (лично с Путиным - ИФ)? Понятия не имею", - оценил Д.Трамп перспективы развития отношений с российским президентом.

Полная версия интервью выйдет в эфир в 16:00 воскресенья по местному времени (ровно в полночь по Москве).

В прошлую субботу состоялся первый телефонный разговор президентов России и США, за сорок минут главы государств обсудили борьбу с терроризмом и другие важные вопросы.