ЕС планирует пролонгировать антироссийские санкции на полгода - агентство

Европейский союз намерен в середине марта продлить действие санкций против сотни граждан России и Украины, сообщило в воскресенье агентство "Блумберг" со ссылкой на источники в Брюсселе.

"Четыре чиновника ЕС сообщили, что страны-члены (Европейского союза - ИФ) намерены в середине марта пролонгировать санкции еще на шесть месяцев в отношении 100 граждан Украины и России: среди них Аркадий Ротенберг, совладелец СМП Банка и ИнвестКапиталБанка, и крупнейший акционер банка "Россия" Юрий Ковальчук", - отмечается в сообщении агентства.

Ранее сообщалось, что президент Франции Франсуа Олланд призвал на Мальте западных партнеров согласовывать политику в отношении России и подтвердил в очередной раз свою позицию о связи антироссийских санкций с выполнением минских соглашений по урегулированию на востоке Украины.

"Что касается случая Украины, позиция, которую занимает Европа и, которую я тоже разделяю, - я ее напоминал неоднократно, - в том, что санкции (против РФ - ИФ) связаны с реализацией минских соглашений. И то, что происходит на Украине именно в данный момент, не соотносится с нашими целями, определенными, когда мы участвовали в рамках "нормандского формата" в переговорах, вылившихся в минские соглашения", - отметил глава французского государства", - сказал Ф.Олланд в минувшую пятницу на пресс-конференции после завершения первой части саммита ЕС в Валлетте, где Европейский совет заседал в полном составе - 28 членов.