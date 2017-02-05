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СНГ 05.02.2017 12:22

Настрой Трампа на выстраивание диалога с РФ внушает надежду на позитив в двусторонних отношениях - Лавров

Заявления президента США Дональда Трампа о намерении выстраивать диалог с Россией позволяет надеяться на прогресс в отношениях Москвы и Вашингтона, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Разумеется, мы внимательно следили за тем, что Д.Трамп говорил о России в период избирательной кампании и после победы на выборах. Заявленная им позиция о необходимости выстраивания нормального диалога между нашими странами внушает определенную надежду на позитивные подвижки в двусторонних отношениях", - сказал С.Лавров в интервью австрийскому журналу "Профиль".

Министр подчеркнул, что "при наличии обоюдной заинтересованности Россия и США, безусловно, способны не только продвинуться вперед в решении двусторонних вопросов, но и внести совместный вклад в эффективное преодоление ключевых проблем современности".

"Особенно востребована координация усилий наших стран в борьбе с международным терроризмом", - отметил С.Лавров.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, США, НАДЕЖДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az