Настрой Трампа на выстраивание диалога с РФ внушает надежду на позитив в двусторонних отношениях - Лавров

Заявления президента США Дональда Трампа о намерении выстраивать диалог с Россией позволяет надеяться на прогресс в отношениях Москвы и Вашингтона, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Разумеется, мы внимательно следили за тем, что Д.Трамп говорил о России в период избирательной кампании и после победы на выборах. Заявленная им позиция о необходимости выстраивания нормального диалога между нашими странами внушает определенную надежду на позитивные подвижки в двусторонних отношениях", - сказал С.Лавров в интервью австрийскому журналу "Профиль".

Министр подчеркнул, что "при наличии обоюдной заинтересованности Россия и США, безусловно, способны не только продвинуться вперед в решении двусторонних вопросов, но и внести совместный вклад в эффективное преодоление ключевых проблем современности".

"Особенно востребована координация усилий наших стран в борьбе с международным терроризмом", - отметил С.Лавров.