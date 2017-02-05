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Регион 05.02.2017 13:23

Лавров выражает надежду, что вооруженная сирийская оппозиция и Дамаск перейдут к прямым контактам

Россия надеется, что Дамаску и вооруженной сирийской оппозиции удастся наладить прямой диалог, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"За столом переговоров (в Астане - ИФ) вместе впервые сидели представители сирийского правительства и вооруженной оппозиции, которые до сих не участвовали в контактах с правительством и в целом в процессах, связанных с переговорами о будущем Сирии", - сказал С.Лавров в интервью австрийскому журналу "Профиль".

"И хотя свои известные подходы сирийские стороны не поменяли, они подтвердили готовность к диалогу, сначала в рамках опосредованных, а потом, как мы надеемся, и прямых контактов", - отметил глава МИД.

Вместе с тем, С.Лавров подчеркнул, что в планы Москвы не входит подменять работой в астанинском формате межсирийские переговоры под эгидой ООН в Женеве.

"По-прежнему считаем, что их формат (женевских переговоров - ИФ) должен быть широким, инклюзивным, как это и предусмотрено резолюцией 2254 СБ ООН. Предпринимаем конкретные шаги по содействию женевскому процессу, дополнительный импульс которому придала Астана", - добавил министр.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, СИРИЯ, ДИАЛОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az