Лавров выражает надежду, что вооруженная сирийская оппозиция и Дамаск перейдут к прямым контактам

Россия надеется, что Дамаску и вооруженной сирийской оппозиции удастся наладить прямой диалог, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"За столом переговоров (в Астане - ИФ) вместе впервые сидели представители сирийского правительства и вооруженной оппозиции, которые до сих не участвовали в контактах с правительством и в целом в процессах, связанных с переговорами о будущем Сирии", - сказал С.Лавров в интервью австрийскому журналу "Профиль".
"И хотя свои известные подходы сирийские стороны не поменяли, они подтвердили готовность к диалогу, сначала в рамках опосредованных, а потом, как мы надеемся, и прямых контактов", - отметил глава МИД.
Вместе с тем, С.Лавров подчеркнул, что в планы Москвы не входит подменять работой в астанинском формате межсирийские переговоры под эгидой ООН в Женеве.
"По-прежнему считаем, что их формат (женевских переговоров - ИФ) должен быть широким, инклюзивным, как это и предусмотрено резолюцией 2254 СБ ООН. Предпринимаем конкретные шаги по содействию женевскому процессу, дополнительный импульс которому придала Астана", - добавил министр.
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